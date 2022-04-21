Жена сняла Газманова в госпитале и разрыдалась

Олег Газманов никогда не выставлял напоказ детали своей личной жизни, впрочем, как и не скрывал их. Известно, что артист был женат дважды. От первой супруги у него есть сын Родион. Мальчик прославился, еще когда был крохой. С отцом он исполнил песню «Люси», которая стала хитом на долгие годы. Повзрослев, Родион выбрал другой путь. Он захотел связать жизнь с экономикой, даже работал в престижной компании. Но затем гены взяли свое, и теперь он тоже поет, пишет песни, выступает на корпоративах, ведет различные мероприятия.

Во втором браке с Мариной Муравьевой у Олега родилась дочь Марианна. Кроме того, он дал фамилию и сыну Марины от предыдущих отношений Филиппу. Супруга является музой Олега Газманова. Он посвящает ей песни, они вместе путешествуют и выходят в свет. Марина старается поддерживать супруга не только в радостные, но и в трудные моменты.

Например, недавно Газмановы побывали в госпитале. Олег спел для пациентов все свои самые знаменитые композиции. Артист вместе со своей легендарной группой «Эскадрон» выступил в актовом зале, где места заняли не только в зрительном зале, но и любое свободное пространство заполнили люди на каталках, причем не только сидячие, но даже лежачие.

Вся эта картина очень тронула Марину Газманову. Она даже не сдержала слез. О поездке супруга Олега Газманова рассказала на своем официальном канале в Telegram. Марина выложила и видео из актового зала, где выступил ее супруг вместе с группой.