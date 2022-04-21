Кинокомпанию Rust оштрафовали на $137 тысяч из-за смерти оператора. Адвокат Алека Болдуина заявил, что актер оправдан

Мы благодарны Бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико за расследование этого вопроса. Мы ценим, что отчет оправдывает мистера Болдуина, ясно давая понять, что он считал, что в пистолете были только муляжи патронов. Кроме того, в отчете указано, что полномочия мистера Болдуина в постановке ограничивались утверждением изменений сценария и творческим подбором актеров. Г-н Болдуин не имел полномочий в вопросах, которые были предметом выводов бюро о нарушениях, и мы рады, что официальные лица Нью-Мексико прояснили эти важные вопросы. Мы уверены, что лица, указанные в отчете, будут привлечены к ответственности за эту трагедию,