Кинокомпанию Rust Movie Productions оштрафовали на максимально возможную сумму за умышленные нарушения техники безопасности, которые привели к смерти оператора на съемках фильма «Ржавчина». Об этом пишет Супер со ссылкой на Reuters.
Кинокомпанию Rust оштрафовали на $137 тысяч из-за смерти оператора. Адвокат Алека Болдуина заявил, что актер оправдан
Тем временем Алек Болдуин, который выстрелил в Галину Хатчинс из реквизитного оружия, опубликовал в Instagram заявление своего адвоката. В нем сказано, что отчет Бюро по охране труда и технике безопасности оправдывает Болдуина.
В заявлении адвоката упоминается, что полномочия Болдуина, как продюсера фильма, ограничивались утверждением изменений в сценарии и подбором актеров.
Мы благодарны Бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико за расследование этого вопроса. Мы ценим, что отчет оправдывает мистера Болдуина, ясно давая понять, что он считал, что в пистолете были только муляжи патронов. Кроме того, в отчете указано, что полномочия мистера Болдуина в постановке ограничивались утверждением изменений сценария и творческим подбором актеров. Г-н Болдуин не имел полномочий в вопросах, которые были предметом выводов бюро о нарушениях, и мы рады, что официальные лица Нью-Мексико прояснили эти важные вопросы. Мы уверены, что лица, указанные в отчете, будут привлечены к ответственности за эту трагедию,
- сказано в публикации в Instagram.
Официальных заявлений о невиновности Болдуина со стороны правоохранителей пока нет. Расследование возможных уголовных обвинений все еще продолжается. Однако компания фильма Rust Movie Productions LLC уже должна выплатить штраф в размере 137 тысяч долларов (почти 126 500 евро). Расследование показало, что создатели фильма знали, что на съемочной площадке не соблюдаются правила безопасности при обращении с огнестрельным оружием, и продемонстрировали безразличие к безопасности сотрудников.
В отчете Бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико также сказано, что револьвер был передан Болдуину помощником режиссера Дэвидом Холлсом без консультации со специалистами по оружию.
Координатор по безопасности присутствовал на съемочной площадке и не предпринимал прямых действий для решения проблем безопасности. Руководству было предоставлено множество возможностей для принятия корректирующих мер, но оно решило этого не делать. В результате этих неудач были тяжело ранены режиссер Джоэл Соуса и оператор Галина Хатчинс,
- сказано в отчете Бюро по охране труда и технике безопасности Нью-Мексико.
Напомним, что в октябре 2021 года во время съемок вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин случайно застрелил оператора-постановщика Галину Хатчинс и ранил режиссера Джоэла Соусу. Актер должен был выстрелить из реквизитного пистолета холостыми патронами, но оружие сработало неправильно. Отец самой Галины ранее признался The Sun, что считает актера как минимум частично виновным в смерти своей дочери.