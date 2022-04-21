Всё могут короли! Семь законов, которые Елизавета II вправе нарушить и ей за это ничего не будет

21 апреля царствующей королеве Великобритании Елизавете II исполняется 96 лет. Сколько событий в стране и мире произошло за 70 лет на троне, сколько новых правил и законов было выпущено... Кстати, о них. Вы знали, что есть те, которые королева Елизавета II может смело нарушить, и ей за это ничего не будет? Давайте вместе изучим, что это за законы.

Королева может ездить без прав

Елизавета II научилась водить во время Второй мировой, когда служила механиком в Женском вспомогательном территориальном корпусе. Тогда она — ещё принцесса — водила грузовик. Так что можно не сомневаться: стаж вождения у королевы большой, водитель она опытный. Научившись управлять автомобилем, никакого экзамена Елизавета II не сдавала, однако водительские права у неё всё же есть. Правда, иметь их при себе необязательно. Закон позволяет монарху не использовать удостоверение, поэтому прокатиться с ветерком на любимом "ягуаре" королева может абсолютно без документов.

Елизавета II по желанию может нарушить скоростной режим

Кстати, о скорости. На спидометр королева может не смотреть. В Великобритании все прекрасно знают о страсти монаршей особы к быстрой езде и крутым автомобилям. Возраст для Елизаветы II не помеха: совсем недавно папарацци ловили её за рулём. Королеве прощают и превышение скорости, и вождение без прав.

Монархиня не обязана иметь при себе паспорт

Ещё одно исключение для Елизаветы II. Королева может позволить себе не пользоваться паспортом. Точнее, у неё этого документа вообще нет, потому что по закону британский паспорт выдаётся от имени монарха. Но королева же не может выдать паспорт сама себе? Отсутствие документа не мешает Елизавете II передвигаться свободно по стране и миру.

Елизавета II не носит фамилию

Похожая история, что и с паспортом. Вы вообще знаете фамилию королевы Елизаветы II? Несмотря на то что закон Великобритании подразумевает, чтобы у гражданина были имя и фамилия, королева, будучи правительницей, легко нарушает это правило. В целом вся её семья не пользуется фамилией, и сегодня обходясь только личными именами и именем династии, к которой принадлежит. Хотя в 1917 году король Георг V сделал Виндзор официальной фамилией для всей британской королевской семьи.

Британскую королеву нельзя наказать

В Великобритании есть специальный закон, защищающий правителя от уголовного наказания. Всё как и с паспортом: суд в стране говорит от лица монарха, а значит, показания против самого себя правитель давать не может. То есть, если королева совершит преступление, наказать её будет нельзя. Но Елизавета II строго следит, чтобы все её действия осуществлялись в соответствии с законами.

Елизавета II может официально уклоняться от уплаты налогов

Ещё одно нарушение закона собственной страны, которое может позволить себе британская королева, — не платить налоги. Однако с 1992 года Елизавета II, наоборот, нарушила право об уклонении, начав исправно и добровольно платить налог на имущество. Подаёт пример всем подданным, хоть и платит по минимальной ставке.

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