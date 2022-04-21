«Наконец моя любовь пришла!»: что известно о романе Нагиева с популярной ведущей

Дмитрий Нагиев действительно редко рассказывает о своих амурных достижениях. И в принципе актер и ведущий является одной из самых закрытых отечественных знаменитостей. Между тем, какие только слухи не ходят о личной жизни шоумена.

В свое время, например, ему приписывали романы с Ларисой Гузеевой, Анной Самохиной, Ириной Темичевой, Жанной Фриске и многими другими известными красотками. Причем некоторые женщины сами охотно делятся подробностями общения с брутальным артистом. К примеру, Алла Довлатова все никак не может забыть отношений с Нагиевым.

На момент тесного общения с Дмитрием ведущей было всего 17 лет. Интересно, что сам актер уже тогда состоял в браке с журналисткой Алисой Шер. Но, похоже, штамп в паспорте не помешал Нагиеву увлечься хорошенькой коллегой. По крайней мере, так утверждает сама Довлатова.

«Он наплел мне, 17-летней дуре, что совершенно свободен. Словом, клеил девушку по полной программе, как обои! Он мне сразу понравился, я даже подумала: «Вот она наконец, моя любовь пришла!»— поделилась Алла.

Звезда также вспомнила, что в те годы Дмитрий выглядел совершенно иначе. И, надо сказать, что Довлатова не лукавит. В начале карьеры шоумен был худым молодым человеком с короткой стрижкой. А вот чувство юмора артиста со временем никуда не исчезло. Что тогда, что сейчас Нагиев любит пошутить. Именно за эту черту многие зрители и обожают телеведущего. Да и в кино Дмитрию чаще всего попадаются острые на язык герои. Так что в народе уже давно ходит фраза, что Нагиев просто играет самого себя.

Что касается отношений Аллы с Дмитрием, то они не могли привести к чему-то серьезному, потому что тогда шоумен был привязан к своей супруге. Зато Довлатова устроила коллегу на радиостанцию. По воспоминаниям ведущей, его жена Алиса не могла нарадоваться по этому поводу, так как семье катастрофически не хватало денег.