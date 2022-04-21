Внезапное закрытие солярия в Хаапсалу очень разочаровало клиентов, и несколько местных жителей решили пожаловаться в соцсетях. Большую проблему вызвала общенациональная акция, организованная накануне закрытия солярия в Хаапсалу. По словам директора по маркетингу и генерального директора салона, все жалобы на закрытие ожидаются в виде электронных писем, на которые ответят в самое ближайшее время, пишет Elu24.
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Разочарованные посетители солярия в Хаапсалу: такая крупная сеть могла бы предупредить заранее, что планирует закрыть салон
Добавлен комментарий от солярия и Департамента защиты прав потребителей
Разочарованные посетители солярия в Хаапсалу: такая крупная сеть могла бы предупредить заранее, что планирует закрыть салон
Центр загара D Päike имеет 18 салонов по всей Эстонии, в том числе в Йыхви, Пярну, Раквере, Таллинне, Вильянди и Выру. На прошлой неделе перед праздниками салон D Päikse в Хаапсалу навсегда закрыл свои двери. Насколько известно Elu24, 14 апреля примерно за два часа до закрытия салона клиенты D Päikse получили письмо о том, что солярий будет закрыт с 15 апреля, то есть на следующий день.