Разочарованные посетители солярия в Хаапсалу: такая крупная сеть могла бы предупредить заранее, что планирует закрыть салон

Центр загара D Päike имеет 18 салонов по всей Эстонии, в том числе в Йыхви, Пярну, Раквере, Таллинне, Вильянди и Выру. На прошлой неделе перед праздниками салон D Päikse в Хаапсалу навсегда закрыл свои двери. Насколько известно Elu24, 14 апреля примерно за два часа до закрытия салона клиенты D Päikse получили письмо о том, что солярий будет закрыт с 15 апреля, то есть на следующий день.