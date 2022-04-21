Ведущий «Сто к одному» высказался против войны. Телеканал удалил выпуски передачи

«Здравствуйте! Меня зовут Александр Гуревич. Я ведущий программы «100к1». Сегодня хочу сказать о войне. Потому, что эти дни ни о чем другом говорить и думать не получается. Ужас и ощущение бессилия! А ещё я подумал о своей теще, Людмиле Максимовне. Моя тёща родилась в Одессе, долго жила в Харькове. На Рымарской. А ее бабушка - рядом, на Сумской… Тещи нет с нами два года. Как бы она слушала сегодняшние информационные сводки о гибели солдат, о взрывах, о том, что мирные жители Киева и Харькова ночуют в метро, опять спасаясь от войны… Я уверен, что если бы моя теща дожила до сегодняшнего дня, а она была бы очень пожилым человеком, она нашла бы в себе силы сказать: »Эту войну необходимо прекратить! Нет войне!« Но наших родителей, переживших ту страшную войну, уже нет. Поэтому я говорю эти слова.