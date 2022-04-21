Оксана Самойлова прилетела после длительного отсутствия в Россию без детей

Оксана Самойлова и Джиган сняли роскошное жилье за границей. В двухэтажной вилле нашлось место всем членам их большой семьи. Супруги в Эмиратах уже почти месяц, и поклонники стали беспокоиться, неужели они больше не вернутся?

Однако сегодня 33-летняя модель неожиданно сообщила, что она на родине. Оксана опубликовала кадры из своего опустевшего особняка.

«Как видите, никаких пальм на заднем фоне, а это значит, что мы дома, в Москве. Даже не знаю… Мы приехали без детей, ненадолго, решить кое-какие свои дела. Без детей я уже хочу обратно. Я вчера думала, поскорее бы уснуть, чтобы наступил следующий день, поехать на работу и не грустить. Как тоскливо дома!» – вздыхала брюнетка.

С собой Самойлова привезла целый чемодан аксессуаров от Prada. В начале марта люксовый бренд объявил о приостановке продаж в России, поэтому брюнетка закупилась их продукцией в Дубае. Вещи Оксана планирует разыгрывать среди верных поклонниц. «Девчат, я вчера провезла контрабанду», – смеялась она.

Напомним, что Самойлова и Джиган приобрели дом три года назад. Трехэтажный особняк был давней мечтой семейной пары, однако в 2020-м они приняли решение выставить его на продажу. За загородную недвижимость супруги просили 140 миллионов рублей (1 607 000 евро по курсу на 20.04.2022).