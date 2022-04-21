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Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

Limon.ee
Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака
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Бессонница. Иллюстративное фото
Бессонница. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Обструктивное апноэ может свидетельствовать о развитии рака, пишет 5 канал.

Соответствующее исследование проведено специалистами Европейского фонда Lung.

Исследователи из Европейского фонда Lung выяснили, что обструктивное апноэ (OSA) может свидетельствовать о развитии рака. Об этом говорится в пресс-релизе на Medicalxpress.

Речь идет о внезапной остановке дыхания во время сна, когда неожиданно громко храпящий человек вдруг перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает спать. При OSA дыхание может останавливаться в среднем на 40 секунд, при этом сам спящий может не догадываться о наличии недуга.

Во время апноэ частично перекрываются дыхательные пути, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, храпу, нарушению сна и чувству чрезмерной усталости. Сюда же можно отнести головные боли.

В исследовании приняли участие более 19 тысяч человек. По результатам выяснилось, что у людей с OSA чаще диагностируют рак. При этом у женщин с обструктивным апноэ риск развития рака гораздо выше, чем у мужчин.

Как отмечают ученые, для подтверждения этих результатов необходимы дополнительные исследования.

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