Ученые рассказали о ночном симптоме-предвестнике рака

Соответствующее исследование проведено специалистами Европейского фонда Lung.

Исследователи из Европейского фонда Lung выяснили, что обструктивное апноэ (OSA) может свидетельствовать о развитии рака. Об этом говорится в пресс-релизе на Medicalxpress.

Речь идет о внезапной остановке дыхания во время сна, когда неожиданно громко храпящий человек вдруг перестает дышать, а затем всхрапывает и продолжает спать. При OSA дыхание может останавливаться в среднем на 40 секунд, при этом сам спящий может не догадываться о наличии недуга.

Во время апноэ частично перекрываются дыхательные пути, что приводит к снижению уровня кислорода в крови, храпу, нарушению сна и чувству чрезмерной усталости. Сюда же можно отнести головные боли.

В исследовании приняли участие более 19 тысяч человек. По результатам выяснилось, что у людей с OSA чаще диагностируют рак. При этом у женщин с обструктивным апноэ риск развития рака гораздо выше, чем у мужчин.