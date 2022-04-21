Бросила больного сына на мать: Оксана Акиньшина скрывает старшего ребенка

Младшие дети Акиньшиной действительно на виду, она совершенно их не скрывает. Малыши с самого детства привыкли к вспышкам камеры и путешествиям по миру. Оксана, в свою очередь, старается делать все ради благополучия Кости и Эмми. К примеру, брат и сестра учатся в элитных школах и уже говорят на нескольких языках. После развода летом 2018 года с Арчилом Геловани Акиньшина одна воспитывает отпрысков.

Народ, между тем, продолжает интересоваться старшим сыном актрисы. Филиппа звезда родила более 12 лет назад от Дмитрия Литвинова. Брак Оксаны с первым мужем продержался недолго, вскоре после рождения сына артистка подала на развод.

Надо сказать, что Акиньшина никогда не скрывала, какое место в жизни для нее занимает работа. Звезда очень мучилась на последних сроках беременности из-за постоянного нахождения дома, в то время как ее карьера оказалась поставлена на паузу. И многие думали, что Филиппа Оксана скинула на свою маму из-за желания полностью сосредоточиться на съемках в кино.

На протяжении многих лет как только люди не называли Акиньшину. Самым мягким прозвищем было «мать-кукушка». Все стало только хуже, когда актриса родила во второй и третий раз. Ведь Костя и Эмми всегда были при Оксане. Разумеется, на женщину посыпались новые обвинения, чуть ли не хуже прежних. Впрочем, находились у артистки и защитники. Некоторые люди считали, что звезда сама должна решать, как воспитывать детей. Однако злых языков было больше.

Акиньшина долго сносила несправедливость в свой адрес. Но и ее терпение однажды лопнуло. Только когда Филипп пошел во второй класс, Оксана решила прояснить ситуацию. Правда оказалась куда хуже домыслов.

«Филипп живет в Петербурге с моей мамой. У него не все просто с точки зрения здоровья, поэтому они живут там. Об этом никто особо не знает, и лучше об этом не говорить», — рассказала актриса в 2018 году.