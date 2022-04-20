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Смерть новорожденного ребенка Криштиану Роналду была предсказана три года назад

Limon.ee
Смерть новорожденного ребенка Криштиану Роналду была предсказана три года назад
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Криштиану Роналду.
Криштиану Роналду. Фото: Jon Super

На днях звезда мирового футбола Роналду сообщил поклонникам страшную новость — умер один из его новорожденных двойняшек. Как выясняется теперь, трагедию в семье Криштиану еще в 2019 году предсказала таролог Инес Перейра Пина, пишет Стархит.

Криштиану и его избранница Джорджина Родригес ждали двойню — сына и дочь. Но роды оказались очень тяжелыми: мальчик не выжил.

«С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать родитель. Только рождение нашей девочки дает силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», — признался 37-летний футболист в личном блоге.

Пока неизвестно, как чувствует себя роженица — Джорджина еще не выходила на связь с публикой. Пользователи Сети со всего мира желают ей сил и скорейшего восстановления.

Как выясняется теперь, трагическое событие в семье Роналду три года назад предвидела таролог Инес Перейра Пина.

После свадьбы будет еще одна беременность, беременность двойней, но выживет только один из младенцев,

— делилась она ранее.

Сейчас же Инес интерпретирует свое предсказание несколько иначе.

Тогда я ошибочно предсказала, что будет брак. Хотя отношения Криштиану и Джорджины стали крепче, но формально союза не было. К сожалению, вчера сбылось то, чего никто не хотел... Я даже не помню, как делала это предсказание, но мне скинул подписчик — и я не могла не вздрогнуть…

— призналась ясновидящая в соцсети.

В связи с последними событиями Криштиану Роналду принял решение ненадолго отойти от тренировок и посвятить себя семье. Напомним, у них с Джорджиной двое общих дочерей, также футболист воспитывает сына и двойню предположительно от суррогатных матерей.

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