Известный астролог Павел Глоба назвал четырех представителей зодиакального круга, которые могут столкнуться с трудностями в конце апреля, пишет журнал «Профиль».
Павел Глоба предрек трудности четырем знакам Зодиака в конце апреля
Телец
Близнецы
Людям, которые родились под этим созвездием, в апреле придется потрудиться. Материальное благополучие потребует усилий. Легкомысленный подход к финансовому вопросу сейчас не пройдет. Следует заняться планированием бюджета, тщательно анализировать расходы и внимательно отнестись к деньгам, которые были взяты в кредит. В целом у Близнецов все может быть хорошо, если они сами не натворят "чудес".
Скорпион
Представителям знака необходимо прислушаться к себе: интуиция и ощущения не подведут. Скорпионам в конце второго месяца весны следует с осторожностью подходить ко всем потенциальным сделкам. Тем, у кого есть достойный человек на примете, нужно действовать. Семейным Скорпионам рекомендуется обратить внимание на чувства своей второй половины. Не следует обольщаться теплыми солнечными деньками: вероятность простудиться сохраняется.
Рыбы
Гороскоп на конец апреля сулит Рыбам множество неурядиц и проблем. Им следует быть спокойными и держать ситуацию под контролем. С деньгами нужно быть более осмотрительными, не тратить лишнего, а отложить средства на непредвиденные расходы. Для преодоления трудностей представителям знака стоит отказаться от вредных привычек.