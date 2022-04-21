Павел Глоба предрек трудности четырем знакам Зодиака в конце апреля

Телец

Ближе к окончанию второго месяца весны людям, которые появились на свет под этим знаком, нужно разобраться в себе и понять свою цель. Лучше избегать конфликтных ситуаций, поскольку запасов крепости нервов может и не хватить. Негативные моменты могут стать причиной крупных нервных срывов. Следует пересмотреть расходы. Существует вероятность того, что Тельцы обнаружат "дыры", избавление от которых поможет сберечь ресурсы.

Близнецы

Людям, которые родились под этим созвездием, в апреле придется потрудиться. Материальное благополучие потребует усилий. Легкомысленный подход к финансовому вопросу сейчас не пройдет. Следует заняться планированием бюджета, тщательно анализировать расходы и внимательно отнестись к деньгам, которые были взяты в кредит. В целом у Близнецов все может быть хорошо, если они сами не натворят "чудес".

Скорпион

Представителям знака необходимо прислушаться к себе: интуиция и ощущения не подведут. Скорпионам в конце второго месяца весны следует с осторожностью подходить ко всем потенциальным сделкам. Тем, у кого есть достойный человек на примете, нужно действовать. Семейным Скорпионам рекомендуется обратить внимание на чувства своей второй половины. Не следует обольщаться теплыми солнечными деньками: вероятность простудиться сохраняется.

Рыбы