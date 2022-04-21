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Павел Глоба предрек трудности четырем знакам Зодиака в конце апреля

Limon.ee
Павел Глоба предрек трудности четырем знакам Зодиака в конце апреля
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Трудности. Иллюстративное фото
Трудности. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Известный астролог Павел Глоба назвал четырех представителей зодиакального круга, которые могут столкнуться с трудностями в конце апреля, пишет журнал «Профиль».

Телец

Ближе к окончанию второго месяца весны людям, которые появились на свет под этим знаком, нужно разобраться в себе и понять свою цель. Лучше избегать конфликтных ситуаций, поскольку запасов крепости нервов может и не хватить. Негативные моменты могут стать причиной крупных нервных срывов. Следует пересмотреть расходы. Существует вероятность того, что Тельцы обнаружат "дыры", избавление от которых поможет сберечь ресурсы.

Близнецы

Людям, которые родились под этим созвездием, в апреле придется потрудиться. Материальное благополучие потребует усилий. Легкомысленный подход к финансовому вопросу сейчас не пройдет. Следует заняться планированием бюджета, тщательно анализировать расходы и внимательно отнестись к деньгам, которые были взяты в кредит. В целом у Близнецов все может быть хорошо, если они сами не натворят "чудес".

Скорпион

Представителям знака необходимо прислушаться к себе: интуиция и ощущения не подведут. Скорпионам в конце второго месяца весны следует с осторожностью подходить ко всем потенциальным сделкам. Тем, у кого есть достойный человек на примете, нужно действовать. Семейным Скорпионам рекомендуется обратить внимание на чувства своей второй половины. Не следует обольщаться теплыми солнечными деньками: вероятность простудиться сохраняется.

Рыбы

Гороскоп на конец апреля сулит Рыбам множество неурядиц и проблем. Им следует быть спокойными и держать ситуацию под контролем. С деньгами нужно быть более осмотрительными, не тратить лишнего, а отложить средства на непредвиденные расходы. Для преодоления трудностей представителям знака стоит отказаться от вредных привычек.

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