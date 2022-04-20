Слава богу, что я никогда не была настолько пьяна, чтобы делать прямые эфиры в Instagram. Но было, что я так напивалась, что сделала story в Instagram. Ну, вы знаете, это норма!» - призналась в соцсетях эстонская королева фитнеса Кайса Кууснымм.
Эстонская фитнес-красотка о своих подвигах на пьяную голову: бокалу предпочту бутылку, а танцполу - барную стойку
Кайса Кууснымм поделилась в Instagram своими мыслями о вечеринках. Она объясняет, что то, что вечером может показаться хорошей идеей, утром вызывает головную боль.
«А потом ты перебираешь эти бесконечные сообщения, что это позорище и ты еще хочешь заниматься фитнесом и быть молодой девушкой, это ужасно. Нельзя сказать, что пьяные люди выглядят красивыми, но какой толк от этих оцениваний? Действительно?» — спрашивает Кууснымм.
«Ты бывал пьян, я тоже, скорее всего, будем еще ни раз. И даже ты больше не будешь, я буду точно. Разница лишь в том, что вы создали для меня некий статус в своей голове, что я больше не являюсь человеком», — рассказывает Кууснымм последствия того, что она является фитнес-бикини спортсменкой.
«Даже те, кто публикует красивые фото с бокалом, к концу вечера, скорее всего, размякнут. А что с того? Один бокал - это стильно? А три - явный перебор? Кто это сказал? Ты?» - возмущается спортсменка.
Кууснымм вспоминает, что прошлым летом она был в Старом городе Тарту и выкурила сигариллу. «Почему нет? Красивый вечер, отдых».
В связи с этим блондинка вспомнила давние времена, когда она еще училась в начальной школе и увидела в своем родном селе священника, выходящего из бара. «Это казалось полным кощунством. Но мне уже за тридцать, и таких дурацких убеждений уже нет. Даже священник — человек», — пишет Кууснымм.
«Я немедленно положу руку на сердце и признаюсь, что согрешила и буду грешить. И мне это нравится. И бокалу я предпочту бутылку, а танцпола - барную стойку, кальян вообще не не воспринимаю - дайте сигару. А потом я снова вернусь в зал и буду тренироваться», — добавляет она.
Кайса Абнер, фитнес-бикини спортсменка и блогер, вышла замуж за бодибилдера Райго Кууснымма 21 июля 2021 года. Пара переехала в Таиланд вскоре после свадьбы.