Эстонская фитнес-красотка о своих подвигах на пьяную голову: бокалу предпочту бутылку, а танцполу - барную стойку

Кайса Кууснымм поделилась в Instagram своими мыслями о вечеринках. Она объясняет, что то, что вечером может показаться хорошей идеей, утром вызывает головную боль.

«А потом ты перебираешь эти бесконечные сообщения, что это позорище и ты еще хочешь заниматься фитнесом и быть молодой девушкой, это ужасно. Нельзя сказать, что пьяные люди выглядят красивыми, но какой толк от этих оцениваний? Действительно?» — спрашивает Кууснымм.

«Ты бывал пьян, я тоже, скорее всего, будем еще ни раз. И даже ты больше не будешь, я буду точно. Разница лишь в том, что вы создали для меня некий статус в своей голове, что я больше не являюсь человеком», — рассказывает Кууснымм последствия того, что она является фитнес-бикини спортсменкой.

«Даже те, кто публикует красивые фото с бокалом, к концу вечера, скорее всего, размякнут. А что с того? Один бокал - это стильно? А три - явный перебор? Кто это сказал? Ты?» - возмущается спортсменка.

Кууснымм вспоминает, что прошлым летом она был в Старом городе Тарту и выкурила сигариллу. «Почему нет? Красивый вечер, отдых».

В связи с этим блондинка вспомнила давние времена, когда она еще училась в начальной школе и увидела в своем родном селе священника, выходящего из бара. «Это казалось полным кощунством. Но мне уже за тридцать, и таких дурацких убеждений уже нет. Даже священник — человек», — пишет Кууснымм.

«Я немедленно положу руку на сердце и признаюсь, что согрешила и буду грешить. И мне это нравится. И бокалу я предпочту бутылку, а танцпола - барную стойку, кальян вообще не не воспринимаю - дайте сигару. А потом я снова вернусь в зал и буду тренироваться», — добавляет она.