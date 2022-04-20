Baza: блогеру Антону Птушкину запретили въезд в РФ на 50 лет.

Бывшему ведущему программы «Орел и Решка» Антону Птушкину запретили въезд в Россию до 2072 года, пишет Baza.

Телеграм-канал связывает запрет на въезд Птушкина в Россию, действующий с 16 апреля, с тем, что он критиковал российское вторжение в Украину.

Ранее, напоминает Baza, появились сообщения о том, что въезд в Россию закрыт многим известным украинским блогерам и артистам, выступающим против войны, в том числе Максу Барских, Верке Сердючке и Светлане Лободе. Однако пока подтвердить запрет на въезд удалось только в случае Птушкина, отмечает телеграм-канал.