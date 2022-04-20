На прошлой неделе в Таллинне произошло уникальное культурное событие - коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, предоставил подлинник картины Клода Моне «Пшеничные стога» из собственной коллекции для показа гостям благотворительного вечера светского салона Art & Gourmet в международной галерее Artstac.
Коллекционер одолжил подлинник картины Клода Моне из частной коллекции для светского вечера в Таллинне
По словам организаторов, этот коллекционер впервые открывает свои кладовые и выставляет ценнейшее произведение искусства на всеобщее обозрение.
Вечер был посвящен теме “Тайная Богемная Жизнь Монмартра”, о чем рассказала Любовь Грицаева - искусствовед и директор галереи Artstac. Гости вечера услышали пикантные истории о великих художниках и открыли для себя неожиданные грани их характеров. По словам искусствоведа, “чтобы понять произведение искусства, полезно знать историю его автора”.
В паузах гости насладились французскими закусками от шеф-повара ресторана Tchaikovsky Дениса Голика и великолепными винами.
Часть средств от продажи билетов перечисляется на благотворительную помощь нуждающимся семьям и пенсионерам Эстонии. По словам создателя проекта Art & Gourmet, финансиста Анны Павловой, "приятно встретить в галерее Artstac столько ценителей искусства, видеть огонь и искренний интерес в их глазах! В предстоящем сезоне мы постараемся еще больше порадовать и удивить гостей Art & Gourmet. ” О предстоящих мероприятиях можно узнать ЗДЕСЬ.