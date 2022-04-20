Коллекционер одолжил подлинник картины Клода Моне из частной коллекции для светского вечера в Таллинне

По словам организаторов, этот коллекционер впервые открывает свои кладовые и выставляет ценнейшее произведение искусства на всеобщее обозрение.

Вечер был посвящен теме “Тайная Богемная Жизнь Монмартра”, о чем рассказала Любовь Грицаева - искусствовед и директор галереи Artstac. Гости вечера услышали пикантные истории о великих художниках и открыли для себя неожиданные грани их характеров. По словам искусствоведа, “чтобы понять произведение искусства, полезно знать историю его автора”.

В паузах гости насладились французскими закусками от шеф-повара ресторана Tchaikovsky Дениса Голика и великолепными винами.