Эстонка об украинке, которую она встретила в автобусе в Стамбуле: могу только представить, что она недавно пережила

Хилле Хансо, журналист и эксперт по Турции и Ближнему Востоку, поделилась в Facebook историей о том, как она встретила в стамбульском автобусе женщину, у которой не было наличных для покупки билета и которая отказалась от помощи других пассажиров. Выяснилось, что женщина бежала от войны в Украины в Турцию.

Живущая в Турции эстонка Хилле Хансо. Фото: Erakogu

Украинка не хочет, чтобы кто-то за нее платил

«Стамбул, автобус из аэропорта в Таксим. Я в наушниках и не замечаю, что происходит вокруг. Продавец билетов собирает деньги, по 52 турецких лиры с каждого. Сразу слышу сквозь музыку, что сидящая позади меня молодая иностранка словно взрывается, потому что оказывается, что оплата картой невозможна, только наличными», — пишет Хилле.

«Люди поворачивают головы, продавец билетов злится, говорит на плохом английском, требуя, чтобы она выходила из автобуса, сняла деньги в банкомате и ждала следующий автобус. Уже почти полночь! Турки доброжелательны, вмешиваются, пытаются понять, почему женщина не может заплатить. У нас тоже много мошенников. Но они ее не понимают, она не говорит по-турецки, а они не говорят по-английски».

«Вынимаю наушники в тот момент, когда местная женщина демонстративно встает и говорит продавцу билетов, что она сама заплатит за билет, а другая женщина пусть едет спокойно. «Не надо, не надо! У меня есть деньги, понимаете, у меня есть деньги, я могу просто расплатиться с телефоном, - уже почти задыхается женщина, слезы текут по ее щекам. Люди видят, что все очень плохо, начинают предлагать ей деньги, но гордость не позволяет ей их принять. Она машет руками и повторяет, как мантру: у меня есть деньги, у меня есть деньги, поверьте мне».

«Поворачиваюсь и начинаю с ней говорить. Все нормально, говорю. Они хотят поддержать вас, они хотят добра. Как тебя зовут, что случилось, хочешь поделиться? Я из Эстонии, а ты откуда? Тебе нужна помощь? Она начинает между всхлипами рассказывать свою историю».

Путешествие из Украины в Стамбул

Оказывается, женщина по имени Юлия приехала из Бучи, Украина, через Польшу в Стамбул. Юлия — 32-летняя учительница английского языка. «Такая милая и теплая», — говорит Хилле о Юлии. Ей некуда идти, кроме как в Турцию, потому что в Польше и так полно украинцев. Юлия одна в незнакомом городе, потому что она никого не знает в Стамбуле.

«Телефон разрядился, и она не знает точно, где находится ее хостел. Прохладно, дождливо и темно, и я могу только представить, с каким чувством она передвигается по незнакомому ночному городу. Я могу только представить, через что ей недавно пришлось пережить», — пишет Хилле, протянувшая Юлии руку помощи и пообещавшая помочь ей добраться до хостела.