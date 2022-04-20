Журналистка Хилле Хансо, которая живет в Турции, рассказала в соцсети душераздирающую историю об украинке, которую она встретила в автобусе в Стамбуле, пишет Elu24.
Эстонка об украинке, которую она встретила в автобусе в Стамбуле: могу только представить, что она недавно пережила
Хилле Хансо, журналист и эксперт по Турции и Ближнему Востоку, поделилась в Facebook историей о том, как она встретила в стамбульском автобусе женщину, у которой не было наличных для покупки билета и которая отказалась от помощи других пассажиров. Выяснилось, что женщина бежала от войны в Украины в Турцию.
Украинка не хочет, чтобы кто-то за нее платил
«Стамбул, автобус из аэропорта в Таксим. Я в наушниках и не замечаю, что происходит вокруг. Продавец билетов собирает деньги, по 52 турецких лиры с каждого. Сразу слышу сквозь музыку, что сидящая позади меня молодая иностранка словно взрывается, потому что оказывается, что оплата картой невозможна, только наличными», — пишет Хилле.
«Люди поворачивают головы, продавец билетов злится, говорит на плохом английском, требуя, чтобы она выходила из автобуса, сняла деньги в банкомате и ждала следующий автобус. Уже почти полночь! Турки доброжелательны, вмешиваются, пытаются понять, почему женщина не может заплатить. У нас тоже много мошенников. Но они ее не понимают, она не говорит по-турецки, а они не говорят по-английски».
«Вынимаю наушники в тот момент, когда местная женщина демонстративно встает и говорит продавцу билетов, что она сама заплатит за билет, а другая женщина пусть едет спокойно. «Не надо, не надо! У меня есть деньги, понимаете, у меня есть деньги, я могу просто расплатиться с телефоном, - уже почти задыхается женщина, слезы текут по ее щекам. Люди видят, что все очень плохо, начинают предлагать ей деньги, но гордость не позволяет ей их принять. Она машет руками и повторяет, как мантру: у меня есть деньги, у меня есть деньги, поверьте мне».
«Поворачиваюсь и начинаю с ней говорить. Все нормально, говорю. Они хотят поддержать вас, они хотят добра. Как тебя зовут, что случилось, хочешь поделиться? Я из Эстонии, а ты откуда? Тебе нужна помощь? Она начинает между всхлипами рассказывать свою историю».
Путешествие из Украины в Стамбул
Оказывается, женщина по имени Юлия приехала из Бучи, Украина, через Польшу в Стамбул. Юлия — 32-летняя учительница английского языка. «Такая милая и теплая», — говорит Хилле о Юлии. Ей некуда идти, кроме как в Турцию, потому что в Польше и так полно украинцев. Юлия одна в незнакомом городе, потому что она никого не знает в Стамбуле.
«Телефон разрядился, и она не знает точно, где находится ее хостел. Прохладно, дождливо и темно, и я могу только представить, с каким чувством она передвигается по незнакомому ночному городу. Я могу только представить, через что ей недавно пришлось пережить», — пишет Хилле, протянувшая Юлии руку помощи и пообещавшая помочь ей добраться до хостела.
«Рассказала ей, что Стамбул — гостеприимный город, не нужно волноваться. У нас много иностранок, специальные группы в социальных сетях, где мы поддерживаем друг друга и помогаем, если нужно. Все хорошо», — говорит Хилле женщине, которая слегка улыбается сквозь слезы.
Турки хотят помочь
«Люди увидели, что мы разговорились. Спрашивают, что с ней случилось. Я объясняю, что Юлия родом из города, где российская армия совершала жестокие убийства и военные преступления, включая изнасилование и пытки многих женщин. Говорю на турецком языке, чтобы она не поняла. Мы точно не знаем, что с ней случилось», — пишет Хилле.
«Тихо и деликатно люди в автобусе передают мне несколько сотен лир, чтобы помочь Юлии. Несмотря на ее протесты, я положила деньги в ее сумочку».
«Спросите, есть ли у нее муж и дети, где ее родители», — говорит сидящая рядом со мной турчанка. «Нет, - говорю я решительно, - мы не знаем, что с ней случилось. Может быть, все мертвы». Женщина замолкает. Типичные вопросы, которые задают всем женщинам в Турции, не всегда самые актуальные. Она предлагает Юлии погостить у себя дома. Она подчеркивает, что они почетная семья и имеют дочерей. «Нет необходимости, спасибо, нет необходимости», - повторяет Юлия.
Когда автобус добрался до Таксим, Хилле отправила Юлию в хостел и пригласила на следующий день выпить чаю.
«Ты действительно как ангел»
История, которой поделилась Хилле, вызвала большой резонанс среди пользователей сети, благодарность выражают ей и туркам, которые очень добры и готовы помочь. Например, в хостеле Юлии на первую ночь выделили отдельную комнату вместо общей, чтобы она могла как следует отдохнуть.
Кармен Йоллер также прокомментировала пост: «Очень больно. Я тоже столкнулась с тем, что они не хотят получать помощь. И я это понимаю. Я говорила им, что наш способ борьбы с Россией — это помощь Украине и украинцам. Так мы тоже получаем помощь и поддержку».
«Спасибо, что ты есть и вы такие молодцы! Доброта, любовь к ближнему: мы победим в этой и во всех других войнах», — пишет Юлле.
«Хилле, ты действительно как ангел, посланный к ней. Приятно слышать, что все идет хорошо и она приспосабливается к жизни там», — считает Пийа.
Кажется, что пока есть отзывчивые люди, надежда еще не потеряна.