ООН забила тревогу про угрозу всемирного голода

ООН в который раз предупредила, что закрытие южных портов Украины спровоцирует глобальную продовольственную катастрофу. Мировая логистика нарушена. Товары и продукты просто не дойдут до пунктов назначения.

Если на Черном море не останется мировых водных путей, это может спровоцировать глобальную продовольственную катастрофу, которая приведет к голоду, массовой миграции и политической нестабильности. Пострадают государства и целые континенты.

При этом украинские хранилища до краев забиты зерном, которое в обычные годы помогает накормить до 400 миллионов человек по всему миру. Но сейчас цепочка поставок нарушена, а порты не могут нормально функционировать вблизи центра зоны боевых действий.

«На нас надвигается идеальный шторм», - констатировал Дэвид Бисли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Недавно Бисли побывал на Украине. И сделал вывод о том, что мировой дефицит продовольствия, по-крайней мере в сегодняшних обстоятельствах, может стать реальной опасностью: «Международное сообщество должно вмешаться и принять некоторые очень серьезные решения о защите портов в гуманитарных целях и открытии портов для всего мира».

По словам Бисли, около 45 миллионам человек в 38 странах уже «стучится в дверь голод», в их числе совокупные жертвы последних конфликтов, засух и пандемии COVID-19.

Между тем, операционные расходы продовольственной программы ООН выросли на 71 миллион долларов в месяц. Где взять эти деньги?

Есть и ещё одна проблема. Дело в том, что последние годы правительства некоторых стран ЕС и не только ЕС, как на грех, субсидировали проекты по закрытию сельскохозяйственных производств и фермерских хозяйств. Все для того, чтобы сократить мировое потребление. Ещё вчера миру не было нужно столько еды, она пропадала. И фермерам платили за то, чтобы они не больше не работали.

В конце 2021-го годы и Нидерланды объявили о плане по радикальному сокращению поголовья скота на 25 млрд евро.

«Это нужно для борьбы с кризисом загрязнения окружающей среды, вызванным большим количеством неиспользованного навоза», - сообщили в правительстве. Сами же голландские фермеры негодуют и сопротивляются, а толку?

Тема снижения загрязнения фекалиями сельхозживотных обсуждалась в Нидерландах в течение длительного времени и была окончательно подтверждена после соглашения нового коалиционного правительства, скот начали резать, не предполагая, что скоро ситуация изменится в худшую сторону и экологические проблемы уйдут на второй план перед угрозой реального голода.

Директор ООН по продовольственной программе Бисли призвал лидеров стран «Большой семерки» и другие правительства немедленно вернуть неиспользуемые сельскохозяйственные земли в производство, чтобы компенсировать возможную потерю украинских и российских поставок продовольствия, но предупредил, что дефицит и дальнейшее резкое повышение цен на продовольствие все равно приведут к катастрофе для самых бедных стран Африки и Ближнего Востока.

«У вас будет смерть и голод, - сказал он, - у вас будет дестабилизация, и у вас будет массовая миграция».