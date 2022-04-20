Теннисистка Мария Шарапова в 35 лет впервые станет мамой

Блондинка находится в отношениях с Александром Гилксом, другом принца Гарри. Пара объявляла о помолвке еще в начале прошлого года, но о свадьбе пока не сообщала. Влюбленные редко делятся совместными фото, но одно известно точно: они без ума друг от друга. Мария долго искала «того самого» и когда, наконец, встретила его, почувствовала себя счастливой. Теннисистка была уверена в своем избраннике сразу же, как только его увидела. «Я сказала «да» в первый же день, когда мы познакомились. Это наш маленький секрет», — говорит Шарапова.