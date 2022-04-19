Жители Тартумаа предостерегают о появлении извращенца: снимает штаны и онанирует

«Делюсь неприятным случаем, который произошел сегодня», – начала женщина свой пост в Facebook-группе Kabina küla, которым позже поделились в сообществе Märgatud24 Tartus. А именно, женщина шла по дороге из города в сторону деревни, когда мимо нее проехала старая черная машина. Миновав пешехода, автомобиль остановился около пруда и припарковался передом в сторону кустарника. Затем водитель открыл багажник, приспустил штаны и встал перед машиной.