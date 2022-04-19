Ср, 20.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Жители Тартумаа предостерегают о появлении извращенца: снимает штаны и онанирует

Анналийза Кёсс Limon.ee
,
Жители Тартумаа предостерегают о появлении извращенца: снимает штаны и онанирует
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Снимок иллюстративный
Снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

​Вечером 18 апреля встревоженная женщина разместила в Facebook-группе Märgatud24 Tartus пост, в котором предупредила сограждан о перемещающимся по городу извращенце. Объявления того же содержания распространились и в других группах социальных сетей, объединяющих жителей Тартуского уезда.

«Делюсь неприятным случаем, который произошел сегодня», – начала женщина свой пост в Facebook-группе Kabina küla, которым позже поделились в сообществе Märgatud24 Tartus. А именно, женщина шла по дороге из города в сторону деревни, когда мимо нее проехала старая черная машина. Миновав пешехода, автомобиль остановился около пруда и припарковался передом в сторону кустарника. Затем водитель открыл багажник, приспустил штаны и встал перед машиной.

«Когда я приблизилась к машине, чтобы пройти мимо, молодой господин повернулся к дороге и начал онанировать, видимо, наслаждаясь вниманием», – говорит автор поста, добавляя, что, поскольку багажник был открыт, она не смогла увидеть номерной знак автомобиля.

Ключевые слова
Наверх