Российский банкир Олег Тиньков в Instagram назвал вторжение в Украину безумной войной, у которой нет ни одного бенефициара, пишет Медиазона.
«Откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно» – банкир Олег Тиньков про войну в Украине
«Гибнут невинные люди и солдаты. Генералы, проснувшись с похмелья, поняли, что у них говно-армия. А откуда армия будет хорошая, если все остальное в стране говно и погрязло в ниппотизме, холуйсте и чинопочитании?» – пишет миллиардер.
«Кремлевские чиновники в шоке, что не только они, но и их дети теперь летом не поедут на Средиземное море. Бизнесмены пытаются спасать остатки имущества... Конечно, есть дебилы, рисующие Z, но дебилов в любой стране 10 процентов. 90 процентов россиян ПРОТИВ этой войны», – добавил Тиньков.
Основатель банка «Тинькофф» закончил пост призывом к коллективному Западу дать президенту Владимиру Путину четкую стратегию выхода [из войны], чтобы сохранить лицо и прекратить бойню.
Тиньков впервые выступил против вторжения в Украину на пятый день войны, 28 февраля. «Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо!», – писал банкир. 24 марта Великобритания внесла его в санкционные списки, разрешив ему при этом заходить в свои порты на кораблях и делать посадки в аэропортах.
В 2017 году Тиньков предлагал восстановить монархию в России как самую правильную для огромной России форму правления и называл очень рациональным помазание Путина на царство и восстановление империи. В 2020 году он повторял эти идеи в интервью блогеру Юрию Дудю и в эфире телеканала «Дождь».