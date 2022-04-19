Что скажет отец? Дочь владельца фирмы Bolt опубликовала слишком горячие снимки

Эстонский блогер Виктория Виллиг в начале года посетила остров Французской Полинезии, чтобы насладиться этим райским местом. Хотя с момента поездки прошли месяцы, фотографии в бикини Виллиг загрузила в социальные сети только сейчас.
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Дочь маллионера Виктория Виллиг, отдыхавшая на архипелаге Французской Полинезии, наслаждалась раем на островах Муреа и Бора-Бора. Блогер провела отпуск со своим спутником Андреасом.
Хотя с того момента прошло несколько месяцев, Виллиг опубликовала фотографии с Бора-Бора в середине апреля.
Виллиг также сделала видео о своем красочном отпуске. Сейчас Виктория учится в школе кино в США.