ТОП мест в Таллинне, где можно отведать изысканную котлету по-киевски

История происхождения блюда

По мнению французов, рецепт котлет де-воляй (котлета из птицы) был вывезен из Франции во времена правления императрицы Елизаветы, пославшей во Францию молодых людей для обучения кулинарному делу. Придумал эти котлеты знаменитый французский повар Николя Апперт. После войны 1812 г., когда все французское резко вышло из моды, котлеты переименовали в «михайловские», поскольку они якобы были придуманы шеф-поваром ресторана, находящегося неподалеку от Михайловского дворца. Рецепт был забыт на долгое время, и лишь в 1947 году один из киевских поваров воспользовался им, дав блюду новое название «котлеты по-киевски», пишет Smak.ua.

Портал Limon.ee решил выбрать ТОП-5 мест в Таллинне, в которых готовят самые изысканные версии данного блюда.

Ресторан Moon

«Наш бесспорный фаворит - котлета по-киевски. Такая сочная и нежная, в золотисто-коричневой хрустящей панировке и с начинкой из травяного масла» - описывает свою котлетку ресторан Moon. В меню блюдо называется KANA à la KIEV и подается такая котлета с картофельным пюре с травяным маслом, салатом из шпината и масляным соусом из фундука. Стоимость немного кусачая, но мы уверены, что оно того стоит - 14,5€.

А вы знали? Готовят эту котлету не из фарша, как это обычно принято, а из отбитого куриного филе, в которое заворачивают кусочек холодного сливочного масла. В масло иногда добавляют зелень, сыр, грибы. Котлета имеет форму эллипса, панируется в сухарях и зажаривается во фритюре. В одном из концов котлеты закреплена куриная косточка. При подаче на стол на косточку одевается папильотка. Несмотря на название, явно относящееся к нашей столице, на роль изобретателей претендуют также другие страны. Поэтому существует несколько историй происхождения блюда, пишет Smak.

Ресторан Gloria

Самая дорогая версия данного блюда подается в одном из самых известных ресторанов города с богатой историей - в ресторане Gloria. Пожалуй, название блюда оправдывает такую баснословную цену, ведь оно именуется как PÄRLKANA KIEV, что в дословном переводе «жемчужная». Стоит такая роскошь 24€, таким образом, занимая первое место среди самых дорогих киевских котлет, которые можно найти в Таллинне. Надеемся, что цена оправдывает качество...

Шеф-повар и владелец ресторана «Глория» Дмитрий Демьянов. Фото: Andres Haabu

Ресторан «Одесса»

Разумеется, за отменной котлетой по-киевски стоит направиться в ресторан украинской кухни. Один из них - ресторан Odessa, где стоимость классического блюда - 15.50€.

«Проткните ее вилкой и дайте маслу стечь, в которое позже можно будет обмакнуть кусочки курицы. Потрясный вкус!» - именно таким образом советуют сотрудники ресторана смаковать сие блюдо.

Ресторан «Тройка»

Кстати, чуточку дешевле по сравнению с вышеупомянутыми вариант изысканной версии данного блюда вы найдете в ресторане русской кухни Troika. Там она стоит 14.90€.

Фото посетителя ресторана Troika Фото: www.tripadvisor.com/Ресторан «Тройка»

Пишите в комментариях, в каких ресторанах Таллинна, по вашему мнению, подают вкусно приготовленные котлеты по-киевски, и сколько они стоят?



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