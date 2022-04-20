Положат вместе с любимыми собаками: стали известны детали похорон Микки Рурка

Микки Рурку 69 лет и он заранее решил позаботиться о своих похоронах. Лауреат множества кинонаград пока что помирать не собирается, однако ко всему готов. Тем более что рядом с Микки всегда находится помощник и друг, готовый разобраться с любыми вопросами.

Украинец Дмитрий Корнейчук уже давно стал неотъемлемой частью жизни звезды Голливуда. Рурк настолько доверяет этому человеку, что даже завещал товарищу все свое немалое наследство. Детей, как известно, у Микки нет.

«Я оставил Диме вообще все! Мы с ним заранее обо всем поговорили. Меня положат в склеп к песикам. А когда умрет он (Корнейчук. — Прим. ред.), то будет рядом со мной и песиками», — рассказал Рурк детали собственных похорон.