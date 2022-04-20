Микки Рурк прославился после выхода на экраны эротического триллера «Девять с половиной недель». Сейчас же карьера артиста оставляет желать лучшего, пишет Экспресс газета.
Положат вместе с любимыми собаками: стали известны детали похорон Микки Рурка
Микки Рурку 69 лет и он заранее решил позаботиться о своих похоронах. Лауреат множества кинонаград пока что помирать не собирается, однако ко всему готов. Тем более что рядом с Микки всегда находится помощник и друг, готовый разобраться с любыми вопросами.
Украинец Дмитрий Корнейчук уже давно стал неотъемлемой частью жизни звезды Голливуда. Рурк настолько доверяет этому человеку, что даже завещал товарищу все свое немалое наследство. Детей, как известно, у Микки нет.
«Я оставил Диме вообще все! Мы с ним заранее обо всем поговорили. Меня положат в склеп к песикам. А когда умрет он (Корнейчук. — Прим. ред.), то будет рядом со мной и песиками», — рассказал Рурк детали собственных похорон.
Актер признался, что не боится смерти, скорее его пугает сам процесс. При этом Микки не скрывает своей надежды, что после кончины сумеет встретиться на том свете с братом и обнять покойного родственника. Что в это же самое время будет происходить на земле, Рурка волнует мало. Он знает, что Корнейчук обо всем позаботится. Не даром украинец стал правой рукой американской звезды.