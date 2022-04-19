Полный рот крови: в Сети появились тревожные кадры с Прилучным

Павел Прилучный поделился серией эффектных кадров со съемок нового проекта. Подробности сюжета актер распространять не может из-за контрактных обязательств. Зато сегодня в Сети появились кадры, на которых Прилучный запечатлел себя в гриме.

Судя по всему, ему снова досталась роль персонажа, чья жизнь находится в большой опасности. На снимке «избитый» Павел позирует с вымученной улыбкой на лице, демонстрируя полный рот крови. Как всегда, часть фанатов успела испугаться, не поняв, что кровь на фото не настоящая.

В описании фото Прилучный не стал ничего объяснять и просто пошутил.