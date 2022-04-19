Греция и Кипр откажется от большинства ковидных ограничений с 1 мая

На летний период Греция откажется от большинства ковидных ограничений. Так, с 1 мая по 31 августа гражданам страны и туристам не понадобится предъявлять сертификат о вакцинации или подтверждение перенесенной инфекции при входе в ресторан и другие общественные места. С 1 июня отменяется обязательный масочный режим в закрытых пространствах, информирует Reuters.

По словам министра здравоохранения Греции Таноса Плевриса, целесообразность применения антикоронавирусных мер будет снова изучена в сентябре. Вводимые послабления «основаны на эпидемиологических данных и предложениях экспертов».

Кипр отменил для приезжающих в страну авиапассажиров обязательную для заполнения форму CyprusFlightPass, в ней содержалась информация о вакцинации, тестировании или перенесенном COVID-19.

Согласно заявлению властей, вакцинированные туристы или переболевшие коронавирусом могут посещать Кипр без ограничений. Потребуется только сертификат вакцинации или справка о перенесенном COVID-19, передает rus.delfi.