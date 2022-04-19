Максима Галкина допросили в полиции Израиля

В конце февраля 45-летний Максим Галкин улетел вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Израиль. Там семья наслаждается отдыхом на побережье, занимается здоровьем, проводит время с давними друзьями. Однако, по некоторым данным, недавно отпуск звездной четы омрачился трагическим событием.

Как сообщили «СтарХиту» соседи артиста, он, якобы, стал фигурантом дела о гибели мужчины. «Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул во время плавания в море. Максим один из последних людей, кто видел мужчину живым. Поэтому он был доставлен в местное отделение для дачи показаний», — рассказал источник.