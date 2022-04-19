На днях Галкин был доставлен в местный отдел полиции и допрошен по обстоятельствам гибели на пляже его знакомого. Говорят, Максим оказался последним, кто видел мужчину живым, пишет «Стархит».
Максима Галкина допросили в полиции Израиля
В конце февраля 45-летний Максим Галкин улетел вместе с Аллой Пугачевой и детьми в Израиль. Там семья наслаждается отдыхом на побережье, занимается здоровьем, проводит время с давними друзьями. Однако, по некоторым данным, недавно отпуск звездной четы омрачился трагическим событием.
Как сообщили «СтарХиту» соседи артиста, он, якобы, стал фигурантом дела о гибели мужчины. «Галкин был со своим знакомым на пляже, а через какое-то время тот по невыясненным причинам утонул во время плавания в море. Максим один из последних людей, кто видел мужчину живым. Поэтому он был доставлен в местное отделение для дачи показаний», — рассказал источник.
Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. «Если человек, который погиб, действительно, общался с Галкиным незадолго до смерти, то у полиции есть все основания для того, чтобы произвести следственные действия с участием артиста — то есть, допросить его, или даже задержать, чтобы проверить его версию произошедшего», — прокомментировал «СтарХиту» правомерность случившегося известный московский адвокат Александр Карабанов.