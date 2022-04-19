ТОП-7 причин съесть шоколадку
Горький шоколад — одна из самых полезных сладостей. Это источник антиоксидантов, витаминов группы В, РР и Е, минеральных веществ — магния (до 30% от дневной нормы!), железа (примерно 30% от положенной нормы), фосфора (20%), а также калия и кальция.
Улучшает настроение
Шоколад способствует синтезу серотонина и эндорфинов. А также снижает выработку гормона стресса — кортизола. У человека снижается нервное напряжение и улучшается настроение.
Разрешен диабетикам
Горький шоколад имеет низкий гликемический индекс, поэтому его разрешают при диабете.
Источник антиоксидантов
В шоколаде содержатся антиоксиданты: флаванолы, фенольные кислоты, катехины и танины. Они противостоят свободным радикалам, что отсрочивает начало старения. Также сокращаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализуется уровень холестерина.
Защищает зубную эмаль и десна
В какао, из которого состоит горький шоколад, содержится фтор. Он образует на поверхности зуба покрытие, которое предохраняет его от воздействия бактерий. Танины снижают риски возникновения зубных камней и благоприятно влияют на состояние десен.
Стимулирует работу мозга
В какао есть кофеин и теобромин. Они благотворно влияют на работу мозга.
Улучшает кожу
Содержащиеся в горьком шоколаде флаванолы увлажняют кожу и стимулируют кровообращение.
Усмиряет аппетит
Шоколад регулирует свойство лептина и грелина, ответственных за аппетит. Однако это возможно только если в продукте не менее 50% какао. Тем не менее даже его нельзя употреблять в больших количествах. А белый шоколад вообще не содержит в себе какао, поэтому пользы для здоровья не принесет.