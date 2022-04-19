ТОП-7 причин съесть шоколадку

Горький шоколад — одна из самых полезных сладостей. Это источник антиоксидантов, витаминов группы В, РР и Е, минеральных веществ — магния (до 30% от дневной нормы!), железа (примерно 30% от положенной нормы), фосфора (20%), а также калия и кальция.

Улучшает настроение

Шоколад способствует синтезу серотонина и эндорфинов. А также снижает выработку гормона стресса — кортизола. У человека снижается нервное напряжение и улучшается настроение.

Разрешен диабетикам

Горький шоколад имеет низкий гликемический индекс, поэтому его разрешают при диабете.

Источник антиоксидантов

В шоколаде содержатся антиоксиданты: флаванолы, фенольные кислоты, катехины и танины. Они противостоят свободным радикалам, что отсрочивает начало старения. Также сокращаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний и нормализуется уровень холестерина.

Защищает зубную эмаль и десна

В какао, из которого состоит горький шоколад, содержится фтор. Он образует на поверхности зуба покрытие, которое предохраняет его от воздействия бактерий. Танины снижают риски возникновения зубных камней и благоприятно влияют на состояние десен.

Стимулирует работу мозга

В какао есть кофеин и теобромин. Они благотворно влияют на работу мозга.

Улучшает кожу

Содержащиеся в горьком шоколаде флаванолы увлажняют кожу и стимулируют кровообращение.

Усмиряет аппетит