Делавший непристойные селфи мужчина из Тарту стал жертвой вымогателей

Об этом сообщил BNS со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

По словам мужчины, он начал общаться таким же образом с некой женщиной. После того, как мужчина отправил своей новой знакомой видеоселфи деликатного содержания, он вскоре стал получать угрозы и требования перевести ему деньги. За четыре приема мужчина перевел вымогателям в общей сложности 1350 евро.