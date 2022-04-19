В Тарту к полиции за помощью обратился мужчина, который в сети показывал случайным знакомым непристойные видеоселфи, но в какой-то момент стал жертвой вымогателей, передает Stolitsa.
Делавший непристойные селфи мужчина из Тарту стал жертвой вымогателей
Делавший непристойные селфи мужчина из Тарту стал жертвой вымогателей
Об этом сообщил BNS со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.
По словам мужчины, он начал общаться таким же образом с некой женщиной. После того, как мужчина отправил своей новой знакомой видеоселфи деликатного содержания, он вскоре стал получать угрозы и требования перевести ему деньги. За четыре приема мужчина перевел вымогателям в общей сложности 1350 евро.
Обстоятельства происшествия выяснит уголовное расследование.
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