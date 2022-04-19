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Делавший непристойные селфи мужчина из Тарту стал жертвой вымогателей

Limon.ee
Делавший непристойные селфи мужчина из Тарту стал жертвой вымогателей
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Непристойное селфи. Фото иллюстративное.
Непристойное селфи. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В Тарту к полиции за помощью обратился мужчина, который в сети показывал случайным знакомым непристойные видеоселфи, но в какой-то момент стал жертвой вымогателей, передает Stolitsa

Об этом сообщил BNS со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны.

По словам мужчины, он начал общаться таким же образом с некой женщиной. После того, как мужчина отправил своей новой знакомой видеоселфи деликатного содержания, он вскоре стал получать угрозы и требования перевести ему деньги. За четыре приема мужчина перевел вымогателям в общей сложности 1350 евро.

Обстоятельства происшествия выяснит уголовное расследование.

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