Ни кола ни двора: Илон Маск признался, что не имеет собственного дома
Ни кола ни двора: Илон Маск признался, что не имеет собственного дома
Илона Маска недавно снова признали самым богатым человеком в мире, а у него ни кола ни двора.
В новом интервью 50-летний основатель компании Tesla рассказал, что у него нет постоянного дома.
«Сейчас у меня даже нет собственного жилья, я буквально останавливаюсь у друзей, — признался изобретатель в YouTube-шоу Ted Talk. — Если я еду в район залива, где находится большая часть инженерных разработок Tesla, я, в основном, выбираю свободные спальни друзей».
Слава богу, хоть частный самолет у Маска имеется: правда, исключительно в целях экономии времени на дорогу.
Тем временем Forbes оценивает состояние Илона в $269,5 млрд.
Ранее его бывшая/нынешняя подруга, певица Граймс, родившая Маску двоих детей, рассказывала о параноидальной скупости бизнесмена.
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