Ни кола ни двора: Илон Маск признался, что не имеет собственного дома

«Сейчас у меня даже нет собственного жилья, я буквально останавливаюсь у друзей, — признался изобретатель в YouTube-шоу Ted Talk. — Если я еду в район залива, где находится большая часть инженерных разработок Tesla, я, в основном, выбираю свободные спальни друзей».