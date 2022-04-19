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Ни кола ни двора: Илон Маск признался, что не имеет собственного дома

Limon.ee
Ни кола ни двора: Илон Маск признался, что не имеет собственного дома
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Илон Маск
Илон Маск Фото: Hannibal Hanschke

При этом он является богатейшим человеком на Земле, пишет teleprogramma.pro

Илона Маска недавно снова признали самым богатым человеком в мире, а у него ни кола ни двора.

В новом интервью 50-летний основатель компании Tesla рассказал, что у него нет постоянного дома.

«Сейчас у меня даже нет собственного жилья, я буквально останавливаюсь у друзей, — признался изобретатель в YouTube-шоу Ted Talk. — Если я еду в район залива, где находится большая часть инженерных разработок Tesla, я, в основном, выбираю свободные спальни друзей».

Слава богу, хоть частный самолет у Маска имеется: правда, исключительно в целях экономии времени на дорогу.

Тем временем Forbes оценивает состояние Илона в $269,5 млрд.

Ранее его бывшая/нынешняя подруга, певица Граймс, родившая Маску двоих детей, рассказывала о параноидальной скупости бизнесмена.

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