Правила питания для тех, кому за 40

Состав продуктов питания и их свойства непосредственно влияют на здоровье. О правилах здорового питания для людей старше 40 лет, рассказала нутрициолог, диетолог Наталья Ковальская РИА Новости.

Сбалансированное питание

Питание должно быть сбалансированным не только по белкам, жирам и углеводам, но и по витаминам, микроэлементам, незаменимым жирным кислотам и аминокислотам, отмечает эксперт.

Людям старше 40 лет это позволит повысить пищевую ценность еды, а также, что немаловажно, сократить объемы порций.

Благодаря сбалансированному питанию организм удовлетворяет потребность организма в витаминах и других микроэлементах, что приводит к правильному метаболизму.

Разнообразие — обязательно

Без здоровой микрофлоры не будет хорошего пищеварения, а из-за этого могут возникнуть различные проблемы с желудочно-кишечным трактом. Во избежание такой ситуации следует питаться разнообразно, однако речь не о том, чтобы каждый день есть изыски или беспорядочно питаться. Здоровое питание, как правило, всегда простое.

Нутрициолог перечислила те продукты, на которые нужно обратить внимание: листовая зелень, овощи, бобовые, орехи, ягоды, фрукты, продукты ферментирования — квашеную капусту, свеклу, мисо, кимчи, кефир.

«Научитесь добиваться разнообразия внутри каждой продуктовой группы. Например, бобовые — это не только зерновая фасоль и горох, но и чечевица, маш, нут, бобы, стручковая и спаржевая фасоль. Ягоды — это черника, голубика, клюква, брусника, красная и черная смородина, облепиха, крыжовник, малина, клубника, ежевика», — подчеркнула Ковальская.

Кроме того, она отметила полезные свойства витамина К1, который встречается практически во всех видах зелени.

Противовоспалительные продукты

Практически каждый знает о вреде жареной пищи, но так сложно отказаться от такой еды. Нутрициолог подчеркивает, что такие блюда вызывают вызывают воспалительные процессы. Так, людям старше 40 лет следует сократить потребление любой жареной пищи, сосисок, колбас, а также белый хлеб, выпечка из рафинированной муки, маргарин, чипсы.

Предотвращение старения

Необходимо обратить внимание на продукты, которые содержат органический селен и полифенолы.

Селен имеет важное значение в антиоксидантной, иммунной и детоксицирующей системе защиты организма, поддерживает работу сердца и сосудов, а также участвует в обмене веществ.

Большинство полифенолов являются мощными антиоксидантами, помогающие бороться с повреждениями клеток, которые им наносят свободные радикалы. Благодаря этой защитной функции клетки получают защиту от окисления и старения.

Среди богатых данными веществами продуктов можно выделить бразильский орех, кешью, рыба, индейка, курица, бурый рис, бобовые, грибы, шпинат, овсянка дадут организму нужное количество селена. А также бобовые, семена, различные ягоды, помидоры, какао, темный шоколад, кофе, чай, смесь приправ «карри».

Следите за гликемическим индексом

Питание людей старше 40 лет обязательно должно быть низкогликемическим, уверяет Ковальская. Среди основных продуктов, содержащих высокий гликемический индекс она выделяет сахар. Эксперт подчеркивает, что сахар очень опасен тем, что он ускоряет старение мозга и является топливом для злокачественных клеток.