Как выбрать мясо для идеального шашлыка: простые правила

Как выбрать мясо

Конечно, всегда можно пойти по пути наименьшего сопротивления и взять уже замаринованное мясо в магазине. Крупные производители дорожат своей репутацией, поэтому этот шашлык с высокой долей вероятности будет съедобен и безопасен. С большей осторожностью стоит отнестись к готовому шашлыку в ведерках, которые предлагают мелкие магазины. Покупайте только в проверенных местах.

Но если вы хотите получить идеальный вкус и поразить гостей своими кулинарными способностями, отдать предпочтение стоит цельному куску мяса, из которого вы можете приготовить шашлык-шедевр.

Общие критерии

Первое, на что нужно обратить внимание — запах. Он вам должен понравиться и вызвать самые приятные эмоции. Если мясо пахнет как-то не так, лучше с ним не связываться.

Второе — смотрим на цвет. Хорошая свинина нежно-розового цвета, у говядины насыщенно-красный цвет, а баранина имеет красный цвет с белыми (не желтыми, это важно!) прожилками. Слишком темный цвет говорит о том, что животное успело состариться, а значит мясо будет жестким.

Третий критерий — плотность. Надавите на кусок пальцем, если оно быстро восстановило форму, значит мясо свежее. Если ямка долго не выравнивается, скорее всего, товар залежался на витрине.

Четвертое — жир. Он всегда белый и нелипкий. Желтый цвет и слизь должны вас оттолкнуть от покупки.

И, наконец, пятое — контрольный вопрос продавцу. Лучший шашлык получается из охлажденного выдержанного мяса. Парное, опять же, будет жестковатым, а размороженное не таким вкусным и ароматным. Отличить размороженное мясо очень просто: при надавливании оно дает много красного сока.

Итак, теперь мы знаем, как нужно выбирать мясо, которое идеально подойдет для приготовления шашлыка. Но на вкус влияет не только качество, но и вид мяса. Углубляемся в детали!

Мясо. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Шашлык из свинины

Самый популярный шашлык — из свинины. Для шашлыка лучше выбирать ошеек, эта часть располагается вдоль хребта на шее и хороша она тем, что жировые прожилки распределяются равномерно. Также подойдут вырезка, корейка и, конечно же, ребрышки. Окорок тоже может неплохо получиться, но ему нужно больше времени, чтобы промариноваться. А вот заднюю часть лучше не брать, шашлык будет жестковат и суховат.

Шашлык из говядины

Говядину не так часто берут на шашлык, это мясо требует больше внимания. Но если выбрать огузок, вырезку с жиром или внутреннюю часть задней ноги и достаточно долго мариновать, шашлык получится мягким и сочным. Также говядину можно предварительно отбить или воспользоваться тендерайзером, чтобы разрезать волокна мяса.

Шашлык из баранины