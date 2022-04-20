Одна из самых красивых весенних традиций — покраска яиц к Пасхе. Кто-то относится к этому процессу формально, кто-то заранее готовится, закупая наклейки и краски, кто-то пытается использовать натуральные красители, пишет eda.ru.
Как выбирать яйца на Пасху
Но, помимо выбора красителей, также важен выбор яиц. Цвет, размер, плотность и текстура скорлупы.
После покраски яйца хорошо бы смазать растительным маслом — так оттенок прочнее уляжется в скорлупе.
Цвет
Если вы собираетесь красить яйца и с волнением относитесь к выбору оттенка, то тогда нужно брать белые яйца. Даже самая яркая и стойкая синтетическая краска даст не тот цвет, что указан на упаковке, если вы возьметесь использовать коричневые яйца. Единственный нюанс — коричневые яйца подойдут, если используете при покраске луковую шелуху. Но в этом случае лучше взять максимально концентрированный луковый раствор. Но все же старайтесь найти белые.
Скорлупа
Скорлупа у яиц бывает гладкой, глянцевой, а бывает шероховатой. Это нормально, такая разница обусловлена разным образом жизни кур. Естественно, что эта разница текстур также скажется на том, как ляжет краска. Шероховатая поверхность может привести к неровной покраске с разводами, напоминающими венецианскую штукатурку. Это может быть красиво.
Размер
Тут все индивидуально, хотите — большие, хотите — маленькие. Но осмелюсь дать совет: если вы активно празднуете Пасху, несколько дней ходите по гостям и традиционно едите яйца, то, чтобы не получить избыток белковой пищи, старайтесь выбирать те, что помельче.
Плотность скорлупы
На Пасху есть традиция биться яйцами. Тот, чье яйцо уцелело, выиграл. Поэтому если вы хотите оказаться в победителях в этом соревновании, то, вероятно, стоит отправиться за яйцами фермерских кур, уточнив сначала, насколько конкретный птичий корм богат кальцием. Как правило, именно этот фактор влияет на твердость скорлупы.
Яйца разных птиц
Совсем не обязательно сосредотачиваться на куриных яйцах. Можно попробовать использовать перепелиные, утиные, гусиные и даже страусиные. Пестрые яйца вроде перепелиных пестро же и окрасятся — получится красиво и непредсказуемо. Я бы советовал их использовать наравне с белыми, чтобы, например, показать детям разницу.