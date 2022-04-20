Как выбирать яйца на Пасху

Если вы собираетесь красить яйца и с волнением относитесь к выбору оттенка, то тогда нужно брать белые яйца. Даже самая яркая и стойкая синтетическая краска даст не тот цвет, что указан на упаковке, если вы возьметесь использовать коричневые яйца. Единственный нюанс — коричневые яйца подойдут, если используете при покраске луковую шелуху. Но в этом случае лучше взять максимально концентрированный луковый раствор. Но все же старайтесь найти белые.

Скорлупа