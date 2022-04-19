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Не прошло и 40 дней: обнародованы грязные тайны Владимира Жириновского

Limon.ee
Не прошло и 40 дней: обнародованы грязные тайны Владимира Жириновского
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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский Фото: SHAMIL ZHUMATOV

6 апреля не стало Владимира Жириновского, одного из самых известных политиков современной России. При жизни лидер ЛДПР виртуозно пускал пыль в глаза журналистам и поклонникам, тщательно скрывая отношения со своими женщинами. Только сейчас на свет стали всплывать интересные факты из биографии Владимира Вольфовича, пишет eg.ru.

Феномен Жириновского еще долго не будет давать покоя народу. За столько лет политической деятельности лидер ЛДПР не только не приелся людям, но еще и умудрялся находить новых единомышленников. Яркий, экспрессивный, бескомпромиссный, острый на язык — можно долго перечислять качества деятеля, у него их было не счесть. При этом Владимиру Вольфовичу удалось многие годы заигрывать с прессой. Политик ловко жонглировал фактами из собственной биографии, старательно скрывая то, что на самом деле происходило за пределами камер.

А личная жизнь Жириновского действительно достойна внимания. Свою первую и, как поговаривают, единственную любовь он встретил в 21 год. Молодые люди познакомились во время летнего отдыха в Пицунде. Будущий демократ моментально влюбился в красавицу, которая училась на биологическом факультете.

«Ты будешь самой счастливой женщиной, и я знаю, что для этого нужно сделать», — заявил Владимир Вольфович возлюбленной, вставая на одно колено с заветным кольцом.

Жириновский и Лебедева зарегистрировали отношения в 1971-м, спустя год в семье родился сын Игорь. Галина была типичной советской спутницей политика: целиком и полностью разделяла взгляды супруга, сопровождала в поездках и так далее. Рядом с женой Владимир Вольфович преображался.

Тем более удивительно, что в 1978 году пара распалась. С другой стороны, когда речь о браках политиков, то надо понимать: очень часто государственные деятели решаются на развод, чтобы скрыть часть своих доходов. И про Жириновского недоброжелатели говорили то же самое. Мол, Владимир Вольфович переписал на Лебедеву имущество и якобы расстался с ней. Стоит отметить, что после развода Жириновский действительно продолжал жить вместе со своей Галиной. Они даже не прятались, открыто появляясь на публике как пара. В 1993 году экс-супруги обвенчались.

Наверное, логичным шагом было бы снова официально оформить отношения в загсе, однако Владимир Вольфович в присущей для себя манере говорил, что штамп в паспорте не нужен. В конце концов, брак политика с Лебедевой был заключен на небесах. Фразы красивые, хоть в искренность лидера ЛДПР мало кто верил. Владимир Вольфович просто так ничего не делал.

И хотя Жириновский утверждал, что абсолютно точно не будет жениться на Лебедевой во второй раз, ходят слухи о тайной свадьбе пары. А незадолго до смерти политик внезапно снова начал говорить о разводе. О первом или же втором — этого глава демократической партии не уточнял. Но сами заявления Жириновского наводят на интересные размышления.

Когда стало известно, что 6 апреля Владимир Вольфович скончался, некоторые СМИ тут же начали подсчитывать, какое наследство осталось после деятеля — по слухам, оно тянет на миллиарды. Однако отпрыски Жириновского — сын от официальной жены Игорь Лебедев и внебрачные дети Олег Эйдельштейн с Анастасией Петровой — могут претендовать только на пятиэтажный особняк, расположенный в тихом районе Москвы, и небольшую квартиру отца.

О том, что случилось с остальными богатствами Владимира Вольфовича, можно только гадать. Одни уверены, что имущество было переписано на Галину Лебедеву. Также есть теория, будто политик мог просто распродать недвижимость. Напомним, совсем недавно в декларации Жириновского значились два земельных участка, восемь жилых домов, квартиры, пару гаражей, несколько хозяйственных построек, бассейн, навес и легковой автомобиль. Если бы Владимир Вольфович вдруг начал распродавать имущество, то это точно бы заметили. Так что, скорее всего, большую часть богатств политика все же унаследовала Галина Лебедева.

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