Не прошло и 40 дней: обнародованы грязные тайны Владимира Жириновского

Феномен Жириновского еще долго не будет давать покоя народу. За столько лет политической деятельности лидер ЛДПР не только не приелся людям, но еще и умудрялся находить новых единомышленников. Яркий, экспрессивный, бескомпромиссный, острый на язык — можно долго перечислять качества деятеля, у него их было не счесть. При этом Владимиру Вольфовичу удалось многие годы заигрывать с прессой. Политик ловко жонглировал фактами из собственной биографии, старательно скрывая то, что на самом деле происходило за пределами камер.

А личная жизнь Жириновского действительно достойна внимания. Свою первую и, как поговаривают, единственную любовь он встретил в 21 год. Молодые люди познакомились во время летнего отдыха в Пицунде. Будущий демократ моментально влюбился в красавицу, которая училась на биологическом факультете.

«Ты будешь самой счастливой женщиной, и я знаю, что для этого нужно сделать», — заявил Владимир Вольфович возлюбленной, вставая на одно колено с заветным кольцом.

Жириновский и Лебедева зарегистрировали отношения в 1971-м, спустя год в семье родился сын Игорь. Галина была типичной советской спутницей политика: целиком и полностью разделяла взгляды супруга, сопровождала в поездках и так далее. Рядом с женой Владимир Вольфович преображался.

Тем более удивительно, что в 1978 году пара распалась. С другой стороны, когда речь о браках политиков, то надо понимать: очень часто государственные деятели решаются на развод, чтобы скрыть часть своих доходов. И про Жириновского недоброжелатели говорили то же самое. Мол, Владимир Вольфович переписал на Лебедеву имущество и якобы расстался с ней. Стоит отметить, что после развода Жириновский действительно продолжал жить вместе со своей Галиной. Они даже не прятались, открыто появляясь на публике как пара. В 1993 году экс-супруги обвенчались.

Наверное, логичным шагом было бы снова официально оформить отношения в загсе, однако Владимир Вольфович в присущей для себя манере говорил, что штамп в паспорте не нужен. В конце концов, брак политика с Лебедевой был заключен на небесах. Фразы красивые, хоть в искренность лидера ЛДПР мало кто верил. Владимир Вольфович просто так ничего не делал.

И хотя Жириновский утверждал, что абсолютно точно не будет жениться на Лебедевой во второй раз, ходят слухи о тайной свадьбе пары. А незадолго до смерти политик внезапно снова начал говорить о разводе. О первом или же втором — этого глава демократической партии не уточнял. Но сами заявления Жириновского наводят на интересные размышления.

Когда стало известно, что 6 апреля Владимир Вольфович скончался, некоторые СМИ тут же начали подсчитывать, какое наследство осталось после деятеля — по слухам, оно тянет на миллиарды. Однако отпрыски Жириновского — сын от официальной жены Игорь Лебедев и внебрачные дети Олег Эйдельштейн с Анастасией Петровой — могут претендовать только на пятиэтажный особняк, расположенный в тихом районе Москвы, и небольшую квартиру отца.