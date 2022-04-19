«Несчастнее детей алкоголиков»: почему отпрыски Елены Яковлевой, Ларисы Гузеевой и Михаила Ефремова такие странные

Денис Шальных, 29 лет

Родители: актеры Елена Яковлева и Валерий Шальных

Бросил учебу в Лондоне, а потом и институт телевидения и радиовещания в Москве. Работал тренером по фитнесу и воспитателем в детском лагере. Исполнял тяжелый рок в группе 2odD. Сейчас стрижет мужчин в барбершопе, получая около 30 000 рублей в месяц (примерно 350 евро).

Свое первое тату - изображение любимого пса - он набил в 11-м классе. Вскоре наколками стало покрыто 80% тела Дениса. Включая лицо: три шестерки, гроб, кровавые портреты. Шальных говорит, что таким образом он выражает внутренние переживания о бренности бытия. Правда, недавно Ден удалил с левой щеки гроб, чтобы порадовать маму.

Два года был женат на журналистке Виктории Мельниковой. Развелись из-за измены Дениса.

- Я просто урод, - признался мужчина. - Этот поступок только одну характеристику может дать о человеке.

Теперь он в отношениях с девушкой по имени Светлана. Детей сын «интердевочки» никогда не хотел: «С третьим котом в доме мне будет более комфортно, чем с ребенком».

Мамина отмазка: «Всех шокирует вид моего ребенка. А вот нет, чтобы с ним пообщаться, узнать, что, помимо татуировок, там есть еще замечательная душа, что Денис - замечательный и заботливый сын! Он рос в 90-е. Я думаю, вот где-то в том времени причина очень многих проблем и того, что дети не успели почему-то сориентироваться, и родители тоже не сумели - я сейчас себя имею в виду. Не сумели поймать быстрые перемены, чтобы что-то сделать, как-то помочь детям».

Только факт

Елена Яковлева поддерживает сына не только словом, но и делом. В знак солидарности набила на спине миниатюрное тату. «Это просто чтобы выпендриться. Чисто для себя - мол, и мы могем!» - пояснила актриса.

Ольга Бухарова, 21 год

Родители: актриса Лариса Гузеева и ресторатор Игорь Бухаров

Училась на дому. Не смогла поступить на дизайнера, потому что забыла сдать экзамен по литературе. В итоге оказалась на факультете филологии. Признается, что ленивая. На обвинения в иждивенчестве Леля отвечает:

- Мне кажется, с такой внешностью мне можно ничего и не иметь. Ну и подумаешь - мамины деньги! Зато буду жить не тужить - богатая и красивая.

Экспериментирует с внешностью: пирсинг, сбритые брови, цвет волос. Одно время гордилась тем, что не бреет подмышки. Любит выставлять на всеобщее обозрение свои эротические фотки. Пьет, курит. Еще недавно страдала от булимии и нервных срывов. Во время одного из них разгромила комнату и изодрала обои, сказав, что «они тоже плачут». Признавалась, что хотела бы уснуть и не проснуться.