Эти звездные отпрыски наиболее часто оказываются в центре внимания из-за шокирующего внешнего вида, неожиданных заявлений и странного образа жизни, пишет eg.ru.
«Несчастнее детей алкоголиков»: почему отпрыски Елены Яковлевой, Ларисы Гузеевой и Михаила Ефремова такие странные
Денис Шальных, 29 лет
Родители: актеры Елена Яковлева и Валерий Шальных
Бросил учебу в Лондоне, а потом и институт телевидения и радиовещания в Москве. Работал тренером по фитнесу и воспитателем в детском лагере. Исполнял тяжелый рок в группе 2odD. Сейчас стрижет мужчин в барбершопе, получая около 30 000 рублей в месяц (примерно 350 евро).
Свое первое тату - изображение любимого пса - он набил в 11-м классе. Вскоре наколками стало покрыто 80% тела Дениса. Включая лицо: три шестерки, гроб, кровавые портреты. Шальных говорит, что таким образом он выражает внутренние переживания о бренности бытия. Правда, недавно Ден удалил с левой щеки гроб, чтобы порадовать маму.
Два года был женат на журналистке Виктории Мельниковой. Развелись из-за измены Дениса.
- Я просто урод, - признался мужчина. - Этот поступок только одну характеристику может дать о человеке.
Теперь он в отношениях с девушкой по имени Светлана. Детей сын «интердевочки» никогда не хотел: «С третьим котом в доме мне будет более комфортно, чем с ребенком».
Мамина отмазка: «Всех шокирует вид моего ребенка. А вот нет, чтобы с ним пообщаться, узнать, что, помимо татуировок, там есть еще замечательная душа, что Денис - замечательный и заботливый сын! Он рос в 90-е. Я думаю, вот где-то в том времени причина очень многих проблем и того, что дети не успели почему-то сориентироваться, и родители тоже не сумели - я сейчас себя имею в виду. Не сумели поймать быстрые перемены, чтобы что-то сделать, как-то помочь детям».
Только факт
Елена Яковлева поддерживает сына не только словом, но и делом. В знак солидарности набила на спине миниатюрное тату. «Это просто чтобы выпендриться. Чисто для себя - мол, и мы могем!» - пояснила актриса.
Ольга Бухарова, 21 год
Родители: актриса Лариса Гузеева и ресторатор Игорь Бухаров
Училась на дому. Не смогла поступить на дизайнера, потому что забыла сдать экзамен по литературе. В итоге оказалась на факультете филологии. Признается, что ленивая. На обвинения в иждивенчестве Леля отвечает:
- Мне кажется, с такой внешностью мне можно ничего и не иметь. Ну и подумаешь - мамины деньги! Зато буду жить не тужить - богатая и красивая.
Экспериментирует с внешностью: пирсинг, сбритые брови, цвет волос. Одно время гордилась тем, что не бреет подмышки. Любит выставлять на всеобщее обозрение свои эротические фотки. Пьет, курит. Еще недавно страдала от булимии и нервных срывов. Во время одного из них разгромила комнату и изодрала обои, сказав, что «они тоже плачут». Признавалась, что хотела бы уснуть и не проснуться.
в нестабильные времена стабильно хуево работающий аэрограф помогает pic.twitter.com/Fh7lcGq5EV— Lola Dont (@newdecada) April 18, 2022
Встречалась с парнями из «золотой молодежи». Позже объявила себя бисексуалкой и устроила фальшивую свадьбу с подругой. От родителей Леля съехала и завела песика.
Мамина отмазка: «У меня дочь - лучшая из лучших. Она - воин. Недавно Леля сказала: «Ты никогда не видела во мне ребенка, всегда разговаривала как со взрослым человеком». Все-таки должно присутствовать между мамой и девочкой что-то розовое, пушистое. Но я очень много работала. Леля звала мою маму мамой, и все у них было по договоренности, по любви: «на ручки», «не хочешь - в следующий раз выучишь».
Анна-Мария Ефремова, 21 год
Родители: актеры-алкоголики Михаил Ефремов и Ксения Качалина
Росла с матерью-алкоголичкой буквально как Маугли. Качалина много пила, по ночам слушала музыку на всю катушку и избивала дочь. Однажды набросилась на девочку с ножом, когда та просто пришла на кухню попить воды. В итоге Ефремов поселил Анну-Марию в отдельной квартире и нанял ей гувернантку, которая возжелала вырастить из подростка гения. После школы девушка поступила на филфак, увлеклась программированием и изучением латыни.
В 15 лет Анна-Мария познакомилась по Интернету с 27-летним мужчиной. Он стал ее первым любовником. Отношения продолжались два года. При этом она всегда чувствовала, что любит девочек. Вешала на себя разные модные ярлыки: «гендерфлюид», «лесбиянка», «феминистка», «атеист», «адовый слэшер», «личинка художника», «интроверт». По слухам, крутила роман с дочкой Леонида Якубовича - Варей, помешанной на косплее (переодевание в героев компьютерных игр). С недавних пор Анна-Мария говорит о себе в мужском роде и просит обращаться по имени Сергей. Менять пол девушка не планирует, но гормональную терапию пройти хочет.
После того как Ефремов угодил на зону, квартиру его дочери оплачивает жена актера - талантливый звукорежиссер Софья Кругликова. А на карманные расходы по 40 тыс. в месяц дает крестная Рената Литвинова.
А ведь сначала Качалина была хорошей мамой не только дочке, но и Никите - сыну Михаила Ефремова, 2001 г.
Мамина отмазка: «Ее морально искалечили люди, имена которых не хочу называть. Она не приходит в дом, где я живу... Но меж тем Анна-Мария - самый главный мой любимчик-красавчик. Прости меня, извини за то, что, может быть, я не соответствую канонам хорошей матери»…
Комментарий специалиста
Мария Подоляко, семейный психотерапевт:
- Дети богатых и успешных родителей гораздо несчастнее детей алкоголиков. Им так сильно не хватает родительской заботы и любви, что они от отчаяния идут на крайние меры. Самое распространенное - эксперименты с внешностью и половой ориентацией. Посмотрите, какой придурковатостью страдают голливудские - девочки переодеваются в мальчиков, мальчики - в девочек. Это очевидный протест, желание обратить на себя внимание. А меркантильные американские психологи выкачивают из звезд большие деньги и льют им в уши, что надо не обращать внимания - пусть самостоятельно тихонечко переболеют. Просто изверги! Какая психотравма будет от того, что ты запретишь сыну ходить в девчачьих платьях? Да никакой! А культивировать это, как делает та же Шарлиз Терон - преступление. Этому несчастному малышу нужна ведь самая малость - обнимашки и слова: «Я тебя очень люблю! Ты мой герой! Ты самый лучший!»