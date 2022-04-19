«Доктор бил ногами или битой?»: Дана Борисова продемонстрировала результат липосакции

45-летняя звезда никогда не скрывала, что обращается за помощью к пластическим хирургам. Борисова признавалась, что больше всего ее беспокоил ее живот, который не вернулся в прежнюю форму после родов.

«Мне сделали абдоминопластику. Моим главным запросом было — довести до идеала живот. У рожавших женщин он часто выпирает, и диеты не помогают. Какое-то время сидела на интервальном голодании, кетодиете, но эффект был недолгим. Плюс за последний год я поправилась на девять килограммов. Мой родной вес составляет 53 кило, а еще недавно я весила почти 63...» — говорит телеведущая.

Дана уже долгое время борется со своими недостатками и недавно опять легла под нож. «Ровно неделя со дня липосакции. Ловите фото до и после. Выводы делать пока рано, фигура, конечно, еще будет меняться в лучшую сторону», — подписала кадры с результатами операции Борисова.