Дана Борисова — заядлая любительница косметологических процедур и открыто рассказывает о них на широкую публику. Ведущая не прочь показать свое тело на всех этапах преображения и в очередной раз ради этого посветила ягодицами, пишет «Стархит».
«Доктор бил ногами или битой?»: Дана Борисова продемонстрировала результат липосакции
45-летняя звезда никогда не скрывала, что обращается за помощью к пластическим хирургам. Борисова признавалась, что больше всего ее беспокоил ее живот, который не вернулся в прежнюю форму после родов.
«Мне сделали абдоминопластику. Моим главным запросом было — довести до идеала живот. У рожавших женщин он часто выпирает, и диеты не помогают. Какое-то время сидела на интервальном голодании, кетодиете, но эффект был недолгим. Плюс за последний год я поправилась на девять килограммов. Мой родной вес составляет 53 кило, а еще недавно я весила почти 63...» — говорит телеведущая.
Дана уже долгое время борется со своими недостатками и недавно опять легла под нож. «Ровно неделя со дня липосакции. Ловите фото до и после. Выводы делать пока рано, фигура, конечно, еще будет меняться в лучшую сторону», — подписала кадры с результатами операции Борисова.
Поклонники блондинки удивляются тому, что она не может перестать совершенствовать тело, ведь, по их мнению, ей это не нужно. Правда, нашлись среди подписчиков ведущей и те, кто съязвил по поводу откровенной публикации: «Я в 53 такое тело себе за год спортом сделала. Без липосакции»; «Доктор бил ногами или битой?»; «Зачем нам это видеть? Операция полностью окупилась парой постов? Если да, то посмотрим».