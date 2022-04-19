Жена ждала ребенка от другого. Детали расправы вице-президента «Газпромбанка» над супругой и дочкой

По громкому инциденту уже ведется уголовное дело. Предполагается, что Владислав Евгеньевич состоял в напряженных отношениях с супругой, узнав, что та ждет ребенка от личного водителя: женщина находилась примерно на пятом месяце беременности.

В одно время пара судилась из-за общей дочери, имеющей инвалидность, но Елена по каким-то причинам отозвала свой иск. Возможно, тогда Аваевым удалось решить спорный вопрос мирным путем. Страшное преступление Аваев совершил ночью, пока жена с дочерью спали. Тела всех членов семьи были обнаружены старшей наследницей бывшего вице-президента «Газпромбанка».

«Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков», — сообщили в столичной прокуратуре сегодня.