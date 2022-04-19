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Жена ждала ребенка от другого. Детали расправы вице-президента «Газпромбанка» над супругой и дочкой

Limon.ee
Жена ждала ребенка от другого. Детали расправы вице-президента «Газпромбанка» над супругой и дочкой
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В этом доме проживал Аваев с семьей
В этом доме проживал Аваев с семьей Фото: Sergei Fadeichev

Вчера в Москве в квартире по Университетскому проспекту были обнаружены тела бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, его жены Елены и 13-летней дочери Марии. По главной версии следствия, топ-менеджер хладнокровно расправился со своей семьей, пишет «Стархит».

По громкому инциденту уже ведется уголовное дело. Предполагается, что Владислав Евгеньевич состоял в напряженных отношениях с супругой, узнав, что та ждет ребенка от личного водителя: женщина находилась примерно на пятом месяце беременности.

В одно время пара судилась из-за общей дочери, имеющей инвалидность, но Елена по каким-то причинам отозвала свой иск. Возможно, тогда Аваевым удалось решить спорный вопрос мирным путем. Страшное преступление Аваев совершил ночью, пока жена с дочерью спали. Тела всех членов семьи были обнаружены старшей наследницей бывшего вице-президента «Газпромбанка».

«Обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура Москвы поставила на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по данному факту. На месте находятся прокурор Западного административного округа Андрей Данилов и Никулинский межрайонный прокурор Константин Простаков», — сообщили в столичной прокуратуре сегодня.

К слову, еще позавчера ничего не предвещало беды. По словам одного из сотрудников Владислава Евгеньевича, он находился в хорошем настроении и много шутил.

 
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