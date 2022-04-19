Ольга Бузова, судя по всему, потихоньку уходит из YouTube. Звезда перенесла оттуда свои старые клипы на русский аналог – RuTube, а недавно даже опубликовала там эксклюзивное музыкальное видео, пишет Radiokp.ru.
Ольга Бузова начала «переезд» на российский аналог Youtube и опубликовала там эксклюзивный клип
Ольга Бузова начала «переезд» на российский аналог Youtube и опубликовала там эксклюзивный клип
В последнее время в России пропадают социальные сети: одни блокируют за нарушение законодательства РФ, другие уходят сами из-за санкций. Как бы то ни было, без видео Россия не останется: там есть свой сервис RuTube, который в свое время был очень популярен, но позже уступил американскому Youtube.
Однако с недавних пор RuTube стал обновляться и перетаскивать к себе блогеров и телешоу. Вот и Ольга Бузова решила поддержать российского производителя и перенесла все свои клипы на отечественную платформу, а новое музыкальное видео на песню «Делать Добро» и вовсе опубликовала эксклюзивно на RuTube.
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