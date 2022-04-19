Ольга Бузова начала «переезд» на российский аналог Youtube и опубликовала там эксклюзивный клип

В последнее время в России пропадают социальные сети: одни блокируют за нарушение законодательства РФ, другие уходят сами из-за санкций. Как бы то ни было, без видео Россия не останется: там есть свой сервис RuTube, который в свое время был очень популярен, но позже уступил американскому Youtube.