У Криштиану Роналду умер новорожденный сын

Избранница 37-летнего футболиста была беременна близнецами, пара ждала девочку и мальчика. Наследница спортсмена родилась здоровой, а мальчик выжить не смог. Криштиану рассказал подробнее об этом в личном блоге.

«С глубочайшей грустью сообщаем о смерти нашего малыша. Это самая большая боль, которую может испытать любой родитель. Только рождение нашей девочки дает нам силы прожить этот момент с надеждой и счастьем. Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку. Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», – поделился Роналду.

Фанаты Роналду постарались поддержать его: «Душераздирающе. Так сожалею о вашей потере»; «Твоя боль – это наша боль. Посылаю любовь и силу тебе и твоей семье в это тяжелое время»; «Ужасные новости. Мои глубокие соболезнования всей вашей семье».