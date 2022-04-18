Минус 42: Елена Степаненко раскрыла секрет похудения почти на полсотни килограммов

Если в момент бракоразводного процесса Евгений Петросян продолжал оставаться на виду у публики, делился подробностями личной жизни и рассказывал о произошедших приятных переменах, то Елена Степаненко тяжело переживала развод. Она старалась никак не комментировать ситуацию, решив вовсе уйти в тень. Вскоре артистка вышла в свет, но уже заметно похудевшая и похорошевшая. Оказалось, ей удалось избавиться от 42 лишних килограммов. Она рассказала, какие методы ей помогли скинуть почти полсотни килограммов.

Рост у Степаненко 168 сантиметров. Раньше она весила 110 килограммов, теперь же – 68. Секрет прост. По словам юмористки, в день она есть не менее пяти раз, при этом каждый размер порции должен быть не больше ладони. А во время еды необходимо тщательно пережевывать пищу.

Кроме того, важно и пить достаточное количество воды, ограничить количество мяса, калорийных продуктов и соленого.