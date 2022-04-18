Резкие перемены во внешности юмористки стали происходить после развода с Евгением Петросяном, которым артистка прожила 33 года, пишет Пятый канал.
Минус 42: Елена Степаненко раскрыла секрет похудения почти на полсотни килограммов
Если в момент бракоразводного процесса Евгений Петросян продолжал оставаться на виду у публики, делился подробностями личной жизни и рассказывал о произошедших приятных переменах, то Елена Степаненко тяжело переживала развод. Она старалась никак не комментировать ситуацию, решив вовсе уйти в тень. Вскоре артистка вышла в свет, но уже заметно похудевшая и похорошевшая. Оказалось, ей удалось избавиться от 42 лишних килограммов. Она рассказала, какие методы ей помогли скинуть почти полсотни килограммов.
Рост у Степаненко 168 сантиметров. Раньше она весила 110 килограммов, теперь же – 68. Секрет прост. По словам юмористки, в день она есть не менее пяти раз, при этом каждый размер порции должен быть не больше ладони. А во время еды необходимо тщательно пережевывать пищу.
Кроме того, важно и пить достаточное количество воды, ограничить количество мяса, калорийных продуктов и соленого.
Елена Степаненко и Евгений Петросян прожили в браке 33 года. В 2018-м они развелись. О причинах разрыва экс-супруги за эти годы так ни разу не рассказали, но поговаривали, что именно с появлением в жизни Петросяна молодой помощницы Татьяны Брухуновой семейное счастье начало рушиться.