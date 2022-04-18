В Москве бывший вице-президент «Газпромбанка» убил свою семью и покончил с собой

Как сообщает телеграмм-канал Baza, тела нашла родственница, не сумевшая дозвониться до близких.

Трагедия произошла в доме на Университетской улице. По информации издания, тела взрослых находились в одной комнате, ребенка – в другой. В квартире был беспорядок.

По предварительным данным, убийцей стал 51-летний глава семейства Владислав. Он застрелил свою 47-летнюю жену и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой.

В Сети появилось видео из квартиры, где разыгралась семейная драма.

Как пишут «Известия», мотивом убийства семьи Аваева стала ревность. Бывший банкир якобы заподозрил свою жену в измене. При этом, по некоторым данным, женщина была беременна, причем от другого.

Также известно, что Аваев судился со своей супругой за право своего единоличного воспитания дочери Марии.

Соответствующий иск поступил в Никулинский суд в октябре прошлого года.