В Москве нашли мертвыми членов семьи бывшего вице-президента «Газпромбанка» Владислава Аваева, сообщает Topnews.ru.
В Москве бывший вице-президент «Газпромбанка» убил свою семью и покончил с собой
Как сообщает телеграмм-канал Baza, тела нашла родственница, не сумевшая дозвониться до близких.
Трагедия произошла в доме на Университетской улице. По информации издания, тела взрослых находились в одной комнате, ребенка – в другой. В квартире был беспорядок.
По предварительным данным, убийцей стал 51-летний глава семейства Владислав. Он застрелил свою 47-летнюю жену и 13-летнюю дочь, а затем покончил с собой.
В Сети появилось видео из квартиры, где разыгралась семейная драма.
Как пишут «Известия», мотивом убийства семьи Аваева стала ревность. Бывший банкир якобы заподозрил свою жену в измене. При этом, по некоторым данным, женщина была беременна, причем от другого.
Также известно, что Аваев судился со своей супругой за право своего единоличного воспитания дочери Марии.
Соответствующий иск поступил в Никулинский суд в октябре прошлого года.
Официально пара не подавала на развод, а в декабре иск об опеке был отозван.