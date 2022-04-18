У пережившей инсульт Прокловой нашли гематому в мозжечке размером с яйцо

Новый 2022 год для актрисы Елены Прокловой начался с госпитализации в связи с инсультом и впоследствии реанимации, где врачам чудом удалось ее вернуть к жизни. Все это время поклонники и коллеги переживали за здоровье знаменитости. Спустя четыре месяца Проклова смогла найти в себе силы и рассказать о тех жутких днях.

Как оказалось, инсульт у нее случится в первые дни Нового года. Тогда она ехала на поезде на гастроли в Санкт-Петербург.

«Я проснулась с дикой головной болью, рвотой, у меня шла пена изо рта», – вспомнила Проклова.

Как только поезд прибыл на вокзал Санкт-Петербурга, Прокловой с трудом удалось собраться с силами и выйти на перрон, откуда коллеги уже под руки довели ее до отеля. Как актриса вспоминает, ею мучила слабость, и постоянно хотелось спать. Но стоило заснуть, она просыпалась и чувствовала себя еще хуже. Вскоре ей вызвали бригаду скорой помощи. Врач заподозрил инсульт и настоятельно рекомендовал Прокловой лечь в больницу. Но из-за плотного рабочего графика отказалась.

«Сейчас понимаю, что это, наверно, глупость», – говорит Проклова.

Актриса решила продолжить работать и выходить на сцену. Во время спектаклей ее самочувствие по-прежнему было неважным. Ее продолжало рвать пеной, которую она убирала в многочисленные платки, спрятанные в рукаве. А в критические моменты и вовсе закрывалась веером. Вернувшись в Москву, актриса все же решила обратиться за помощью. Уже второй специалист рекомендовал ей лечь в больницу и обследоваться. Но и в этот раз Проклова ответила отказом.

«Я до 10-го числа пролежала дома. Как потом выяснилось, у меня ишемический инсульт. Произошло это в мозжечке. Я не могла ни встать, ни сесть, ни поднять голову. Меня рвало. Я для себя попрощалась с жизнью», – продолжала знаменитость.