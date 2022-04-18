СМИ сообщили, что программа Малышевой возвращается в эфир. Но это не так!

Ранее Telegram-канал Алексея Пивоваров («Редакция») со ссылкой на расписание Первого канала сообщил, что выпуск «Жить здорово!» выйдет в эфир 18 апреля и это свидетельствует о возвращении программы.

Но оказалось, что речь идет о выпусках, которые были записаны в период до 30 марта. Известно, что коллектив «Жить здорово!», по данным Baza, все так же распущен, новые передачи после 30 марта не записывались.

Ранее Baza сообщал, что 29 марта Елена Малышева собрала своих сотрудников и сообщила о закрытии программы «Жить здорово!». Телеведущая заявила тогда на летучке, что передача ориентировочно не будет выходить до сентября, но и потом, скорее всего, не вернется в эфир.

По данным СМИ, сотрудники после такого отправления на простой остались без выплат. Как это часто бывает на телевидении, они работали по временным договорам без оформления в трудовой, поэтому деньги им перечислять пока не будут.

Официальной причиной закрытия программы стали изменения в сетке вещания. Из-за войны в Украине руководство Первого канала остановило выход развлекательных программ, и теперь там в основном идут информационные.