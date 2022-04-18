Больная раком Крючкова чуть не умерла от инфаркта

Актриса Светлана Крючкова чуть не умерла от инфаркта на фоне рождения третьей внучки. Дело в том, что родители маленькой Надежды решили, что их наследница появится на свет заграницей, что заставило сильно переживать народную артистку РСФСР — ей даже пришлось пить лекарства, чтобы справиться с волнением.

Они сказали мне: „Мама, мы улетаем!“. Я же не буду их останавливать. Они взрослые люди. Я не могу командовать. Я таблеточек напилась от переживаний,

— рассказала она в передачи телеканала НТВ.

Пополнением в семье Крючкову обрадовал ее младший 32-летний сын Александр. Он обосновался в Петербурге в квартире актрисы вместе со своей супругой. Старший наследник Светланы по имени Дмитрий живет во Франции и воспитывает двоих детей.