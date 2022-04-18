Артистка стала бабушкой в третий раз. Первых двух внуков воспитывает старший наследник Дмитрий во Франции, пишет Пятый канал.
Больная раком Крючкова чуть не умерла от инфаркта
Актриса Светлана Крючкова чуть не умерла от инфаркта на фоне рождения третьей внучки. Дело в том, что родители маленькой Надежды решили, что их наследница появится на свет заграницей, что заставило сильно переживать народную артистку РСФСР — ей даже пришлось пить лекарства, чтобы справиться с волнением.
Они сказали мне: „Мама, мы улетаем!“. Я же не буду их останавливать. Они взрослые люди. Я не могу командовать. Я таблеточек напилась от переживаний,
— рассказала она в передачи телеканала НТВ.
Пополнением в семье Крючкову обрадовал ее младший 32-летний сын Александр. Он обосновался в Петербурге в квартире актрисы вместе со своей супругой. Старший наследник Светланы по имени Дмитрий живет во Франции и воспитывает двоих детей.
В последние годы актриса находилась в упадническом настроении, поэтому постепенно стала все реже появляться на сцене. Как оказалось, у Крючковой обнаружился рак. В 2015 году врачи нашли у нее опухоль четвертой стадии размером в 15 сантиметров. С тех пор она борется со страшным недугом.