«Стены в крови»: врач Джонни Деппа заговорил об издевательствах Эмбер Херд
Бывшая жена Джонни Деппа оказалась самой настоящей абьюзершей, а замуж вышла не по любви, а исключительно ради выгоды. По крайней мере, об этом заявил личный врач известного актера на последнем заседании суда.
«Я не могу так жить. Она полна дерьма, как рождественский гусь, с меня хватит. Постоянные оскорбления, унижение, уничижения… Она чертовски шокирующе обращается с мужчиной, которого она должна была любить больше всего — цитируют записку Деппа медику на портале Toofab.
Более того, в других записках Джонни жаловался личному врачу на жуткую меркантильность и заоблачные амбиции Эмбер, из-за которых она якобы и выбрала себе в мужья именно Деппа. Не обошлось на суде и без воспоминаний доктора о том, как актер лишился куска пальца:
«Я видел Деппа возле дома, он сидел в машине и у него не было части пальца. По дому были разбросаны вещи, было видно, что здесь все не в порядке, и мне показалось, что стены были в крови».