Пн, 18.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Мартин Репинский закрыл свой ресторанный бизнес

Merilyn Närep Limon.ee
,
Мартин Репинский закрыл свой ресторанный бизнес
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Мартин Репинский.
Мартин Репинский. Фото: Andres Haabu

Мартин Репински, который прошлым летом открыл в Виймси свой продуктовый бизнес, к настоящему моменту завершил продажу тако.

"Лучшие тако в Таллинне!" Прошлым летом бывший мэр Йыхви Мартин Репинский начал предлагать горожанам кукурузные лепешки. "Сегодня мы запустили foodtruck (автомобиль с едой — прим. ред.) Martinos Tacos», — поделился радостной новостью в то время Репински в Facebook.

Затем Репинский рассказал Elu24, что все началось со страсти и любви к кулинарии. «Я долгое время искал здоровый фаст-фуд, чтобы предложить людям. Затем добрался до тако».

Ключевые слова
Наверх