Мартин Репинский закрыл свой ресторанный бизнес

"Лучшие тако в Таллинне!" Прошлым летом бывший мэр Йыхви Мартин Репинский начал предлагать горожанам кукурузные лепешки. "Сегодня мы запустили foodtruck (автомобиль с едой — прим. ред.) Martinos Tacos», — поделился радостной новостью в то время Репински в Facebook.

Затем Репинский рассказал Elu24, что все началось со страсти и любви к кулинарии. «Я долгое время искал здоровый фаст-фуд, чтобы предложить людям. Затем добрался до тако».