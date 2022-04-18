Мартин Репински, который прошлым летом открыл в Виймси свой продуктовый бизнес, к настоящему моменту завершил продажу тако.
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Мартин Репинский закрыл свой ресторанный бизнес
Мартин Репинский закрыл свой ресторанный бизнес
"Лучшие тако в Таллинне!" Прошлым летом бывший мэр Йыхви Мартин Репинский начал предлагать горожанам кукурузные лепешки. "Сегодня мы запустили foodtruck (автомобиль с едой — прим. ред.) Martinos Tacos», — поделился радостной новостью в то время Репински в Facebook.