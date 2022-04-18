ВИДЕО ⟩ Ночные дела: бобр пытался попасть в Viru Keskus

Пользователь под ником Tussendel поделился в TikTok видеороликом, снятым в ночное время, в Таллинне, на котором запечатлен бобр, бродящий по перекрестку перед торговым центром Viru.

На кадрах видео видно, как зверь, аккуратно перейдя дорогу на зеленый свет, подошел ко входу торгового центра. Однако ему не удалось попасть внутрь, так как к тому времени центр был уже закрыт.

Среди комментаторов оказались и те, кто, по-видимому, впервые увидел бобра. "Что это? Почему он такой большой?" - интересовались пользователи под видео. "Городские совсем одичали, уже забыли как выглядит бобр", - пошутил один из комментаторов.

На вопрос, сообщили ли о бродяге в соответствующие органы, автор поста ответил утвердительно.

Посмотрите видео, которое набрало более 200 тысяч просмотров!