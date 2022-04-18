11 привычек, усвоив которые вы будете засыпать так быстро и спать так крепко, словно целый день вагоны разгружали

1. Включайте увлажнитель

Специалисты много говорят о необходимости контролировать уровень влажности в комнате. Сухой воздух затрудняет дыхание, что способствует развитию респираторных заболеваний, а также болезней горла и носа.

Исследования показывают, что наилучшая для сна относительная влажность воздуха — от 40 до 60 %. Достичь этого уровня поможет увлажнитель. Если такого прибора нет, попробуйте развесить в комнате мокрые полотенца.

Увлажнитель воздуха Фото: Shutterstock

2. Задергивайте шторы

Здесь все просто. Наш организм следует естественному инстинкту: если темно, значит, пора спать. Этот механизм регулирует гормон мелатонин, который вырабатывается в темноте. Ночью концентрация этого гормона достигает высшей точки, затем снижается к утру, когда пора вставать. Но искусственный свет нарушает действие этого гормона, и в итоге человеку сложно заснуть. Поэтому важно спать в полной темноте. Создать ее помогут светонепроницаемые шторы.

Если полная темнота вас смущает, используйте ночник, но только красного цвета. Как показывают исследования, этот свет меньше влияет на естественные циркадные ритмы.

Шторы блэкаут Фото: Shutterstock

3. Проветривайте комнату

Исследователи много раз говорили о том, что спать лучше в прохладном помещении. Именно для этого необходимо перед сном проветривать комнату. Идеальная температура для сна — от 15,5 до 19,4 °C. Открытое окно также помогает уменьшить количество углекислого газа в комнате, из-за чего человеку лучше спится.

Если вы боитесь простудиться, ложитесь подальше от открытого окна и укрывайтесь теплым одеялом.

Открытое окно Фото: Shutterstock

4. Занимайтесь перед сном йогой или растяжкой

Специалисты считают, что сами по себе физические нагрузки влияют на сон положительно. Однако лучше отказаться от высокоинтенсивных кардионагрузок перед сном. Силовые упражнения высвобождают эндорфины и повышают температуру тела. Поэтому активные тренировки лучше проводить с утра или днем. Вечером лучше отдать предпочтение более спокойным видам спорта, таким как йога или стретчинг. И в любом случае упражнения нужно закончить как минимум за час до того, как вы отправитесь в постель.

Йога Фото: Shutterstock

5. Если сон не идет, не лежите в кровати

Мы привыкли продолжать ворочаться в постели, даже если сон не идет. На самом деле это ошибка. Если у вас есть проблемы с засыпанием, лучше не лежать без сна, а чем-нибудь заняться, например чтением или бытовыми делами.

К слову, чтение перед сном снижает уровень стресса, а значит, в перспективе может оказаться полезным способом борьбы с бессонницей.

Бессонница Фото: Shutterstock

6. Выбирайте правильное постельное белье и следите за его чистотой

Порой сложно уснуть, если вы давно не стелили свежие простыни. В целом менять постельное белье лучше не реже одного раза в неделю. Согласно исследованиям, люди, которые регулярно стирают постельные комплекты, спят на 19 % лучше по сравнению с теми, кто за чистотой белья следит не так пристально.

Постельное белье Фото: Shutterstock

7. Делайте дыхательные упражнения