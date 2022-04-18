В прошедшие выходные в Таллинне выдалась на редкость хорошая погода, которая позволила горожанам наконец-то выехать на природу.
Очередь, чтобы сфотографироваться у водопада: смотри как таллиннцы провели выходные на природе
Очередь, чтобы сфотографироваться у водопада: смотри как таллиннцы провели выходные на природе
Весна пришла! Длинные праздничные выходные сыграли свою роль, а солнечный день окончательно заставил таллиннцев покинуть свои квартиры и отправиться на природу.
Смотри, что происходило на Ягала. Парковочное место приходилось выжидать, а люди буквально стояли в очереди, чтобы сделать фотографии напротив бурлящего водопада.