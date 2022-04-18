Пн, 18.04.2022
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Очередь, чтобы сфотографироваться у водопада: смотри как таллиннцы провели выходные на природе

Limon.ee
Очередь, чтобы сфотографироваться у водопада: смотри как таллиннцы провели выходные на природе
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В прошедшие выходные в Таллинне выдалась на редкость хорошая погода, которая позволила горожанам наконец-то выехать на природу.

Весна пришла! Длинные праздничные выходные сыграли свою роль, а солнечный день окончательно заставил таллиннцев покинуть свои квартиры и отправиться на природу. 

Водопад Ягала
Водопад Ягала Фото: Viktoria Solomonchuk

Смотри, что происходило на Ягала. Парковочное место приходилось выжидать, а люди буквально стояли в очереди, чтобы сделать фотографии напротив бурлящего водопада.

Парковка у водопада Ягала
Парковка у водопада Ягала Фото: Postimees
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