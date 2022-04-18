Рэпер Гуф станет отцом во второй раз

Слухи о том, что музыкант и его жена скоро станут родителями, появились после того, как рэпер выпустил новый трек, где прозвучали слова: «У меня вторая жена — по-моему, хорошая. Я хочу дочку, и монетка уже подброшена». В песне рэпер, вероятно, намекнул на пол будущего ребенка.

Этот ребенок для рэпера будет вторым — у него уже есть сын Сами от бывшей жены Айзы Долматовой. Гуф и Айза поженились в 2008 году, но в 2013 году расстались. Поводом для разрыва, по словам Айзы, стало злоупотребление музыканта наркотиками и алкоголем. После разрыва с Айзой у рэпера был роман с певицей Кети Топурией, которая также пыталась помочь ему справиться с зависимостью, но не смогла.