Пн, 18.04.2022
Погода
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Исполнительница хита «Уходи и дверь закрой» нашла себя в другой профессии

Limon.ee
Исполнительница хита «Уходи и дверь закрой» нашла себя в другой профессии
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments

Артистка Евгения Отрадная поделилась дальнейшими планами. Знаменитость захотела связать свою жизнь с искусством и кино, пишет Телепрограмма.

После появления трека «Уходи и дверь закрой» Отрадной пророчили успешную карьеру певицы и большие гонорары. Однако знаменитость вышла замуж и всю себя посветила материнству.

Есть время петь песни, а есть время растить детей. И в моем случае эти два времени трудно было совместить. Я встретила своего мужа, вскоре у нас родились прекрасные дочки Антонина и Лида,

— рассказала Евгения.

Когда дочери Евгении подросли, артистка задумалась о собственной карьере вновь. Отрадная заявила, что не расставалась с творчеством. Однако на сцену Женя не спешит. В палах у исполнительницы записи для мультфильмов и работа в киноиндустрии.

У нас очень музыкальная семья. Я никогда не бросала петь, потихонечку записываю песни, выступаю. Периодически занимаюсь озвучкой. Некоторые героини или актрисы поют моим голосом в фильмах и мультфильмах. Еще я получила образование. Я теперь дипломированный искусствовед. А скоро стану и киноведом,

— резюмировала 36-летняя Отрадная в эфире передачи «Песни от всей души» на канале «Россия 1».

Ключевые слова
Наверх