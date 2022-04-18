Тайво Пиллер и Март Хабер уже несколько месяцев находятся с семьей в Таиланде и постоянно публикуют в Инстаграме фотографии из этой жаркой страны.
Три в одном: самая известная гей-семья Эстонии опубликовала потрясающий снимок
Три в одном: самая известная гей-семья Эстонии опубликовала потрясающий снимок
Владельцы ShiShi наслаждаются отдыхом, набираются витамина D, ходят на экскурсии. В воскресенье в соцсети появился снимок, на котором изображены папа Хабера, сам Март и его сынишка. «Три поколения в Таиланде», - подписан снимок.
«Üks nunnum kui teine. Kõik poisid nagu ponksid,» kommenteeris üks. Nii mitmedki nentisid, et näevad väga selgeid sarnasusi. «Kolmikud,» naljatleti näiteks postituse all. Teine aga lisas: «kõigil on samasugune armas naeratus.»
Haberi ja Pilleri perre sündisid asendusema abil 2018. aasta oktoobris kaksikud Hilda ja Hubert.